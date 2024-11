Ukránbarát és bevándorláspárti paktumot kötött az Európai Néppárt és a baloldal – Magyar Péter és a Tisza Párt is jóváhagyta a megállapodást

Noha Donald Trump, megválasztott amerikai elnök még hivatalba sem lépett, a brüsszeli elit már forgatókönyvet gyárt arra, hogy miként fogja ellenpontozni a január közepétől hivatalba lépő békepárti adminisztrációt. Az Európai Parlament három meghatározó frakciója – a baloldali S&D és a Renew, valamint az Európai Néppárt (EPP) – egységfrontba tömörült, amit egy új paktumban is megpecsételtek. A Platform cooperation statement nevű dokumentumban foglaltak homlokegyenest szembemennek a Trump által képviselt irányvonallal, ahogyan Magyarország érdekeivel is - írja a lap.

A paktum aláírói – akik egyébként a Zöldek frakcióját is várják a szövetségbe – Ukrajna-pártinak nevezik magukat és egyebek mellett azt rögzítik, hogy „rendíthetetlenül támogatják Ukrajnát abban, hogy megtarthassa a területi egységét”.

A dokumentum aláírói kiállnak a migrációs paktum maradéktalan végrehajtása mellett, továbbá azt a jogot is fenntartják maguknak, hogy a tagállamok megrendszabályozására a jövőben is bevessék a jogállamisági eljárásrendszert. Utóbbival például a hazánknak járó uniós pénzeket tudják visszatartani. A megállapodás új uniós bevételi források bevezetését is sürgeti, ami további terheket róna a tagállamok lakosságára és vállalkozásaira.

A paktumot szignózó három frakciónak kiemelten fontos, hogy december elsején felállhasson az új, de továbbra is a néppárti Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. Ezért jóváhagyták azon hat uniós biztos – köztük Várhelyi Olivér – kinevezését, amit eddig politikai okokból megakadályoztak.