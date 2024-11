Üldözte a párját a férfi, mert nem bírta feldolgozni a szakítást

Egy pár kapcsolata megromlott múlt nyáron, és a férfi nem tudott beletörődni a szakításba. Ismeretlen telefonszámról hívogatta a nőt és sokszor részegen a lakása előtt üvöltött vele. Később már be is tört hozzá és több dolgot is ellopott.

Egy kiskunhalasi férfinak és párjának 2023 nyarán megromlott kapcsolata, majd a férfi elköltözött a párjától. Azonban nem tudott beletörődni a szakítás tényébe, minden formában igyekezett vele felvenni a kapcsolatot, a nő akarata ellenére is. A férfi üzenetekkel zaklatta és hívogatta, sokszor letiltotta a száma kijelzését is.

A nő az üzenetekre nem reagált, sőt a közösségi média felületein is letiltotta őt, amit a férfi nagyon rosszul fogadott. Egyre nőtt a féltékenysége és újra meg újra megjelent a nő lakása előtt, gyakran ittas állapotban, ahol veszekedett és kiabált a nővel. A nő elkezdett komolyan félni volt párjától, ezért kamerát szereltetett a házára. A kamerák felszerelése nem tartotta vissza a férfit, 2023. októberen 23-án bemászott az udvarba és leszerelte a kamerát, majd a nyitott melléképületből ellopta a fűnyírót. A nő ezek után feljelentette a férfit, amit ő nehezményezett, így november végén a kora hajnali órákban az otthona előtt lesben állva várta a biciklivel a dolgozni induló nőt, aki annyira megijedt a férfitől, hogy biciklijét hátrahagyva elmenekült. A férfi ezután telefonon, majd a nő gyerekével üzenve súlyos bántalmazással fenyegette meg a volt párját. Néhány héttel később két alkalommal is betörte a sértett nagykapuját, majd bement az udvarba is és betörte a bejárati ajtót. A második alkalommal, 2024 februárjában kamerán rögzítette a férfit, akit végül az időközben kiérkező rendőrök sikeresen elkaptak. A távol tartás hatálya alatt álló férfit magánlaksértéssel, zaklatással, lopással vádolják, börtönbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség.

Bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/05 May 2021, Baden-Wuerttemberg, Freiburg: A police emergency vehicle stands at the side of the road in Freiburg. Photo: Philipp von Ditfurth/dpa (Photo by Philipp von Ditfurth / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Korábban már írtunk, olyan kapcsolatokról, ahol az egyik fél agresszívan lépett fel a másikkal szemben, egy nő csak úgy tudott kimenekülni a bántalmazó párja elől, hogy combon szúrta magát, hogy orvosi ellátásra legyen szüksége. Egy másik esetben, egy férfi és élettársa között rendszeresek voltak verekedésig fajuló viták, egy igazán eldurvult veszekedés során a férfi eszméletlenre verte a nőt.

Kajászón egy férfi olyan súlyosan megverte a barátnőjét, hogy a nő belehalt a sérüléseibe.

