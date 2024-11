A vasúti közlekedéssel kapcsolatos akcióterv legfőbb elemeit ismertette Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén kedden Budapesten.

Fotó: Facebook/Lázár János

A miniszter ismertetése szerint jelenleg ennek az előkészítése zajlik, és ebben a negyedévben, illetve 2025 első negyedévében elindul a HÉV járműtender és közbeszerzési felhívások jelennek meg. Lázár János kitért arra, hogy

a HÉV munkatársai részéről egy nagyon komoly munka zajlik, és például a menetrendek betartása, vagy a szervízelés terén a MÁV-nál jobban teljesítenek.

Pár napja arról is írtunk, hogy fejlesztéseket jelentett be Lázár János Egerben is. A tárcavezető beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az egri vár felújításának folytatásáról és vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is. Megújul a debreceni főpályaudvar is és újjáépítik a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat.

Hatalmas útfejlesztési és autópálya-építési programot jelentett be a kormány októberben is.