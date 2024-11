Végre itt vannak a LEGO Fortnite készletek

Rózsaszín haj, lila napszemüveg, szivárványos póló – a LEGO BrickHeadz™ sorozat legújabb darabjával, Brite Bomber figurájával (40728) könnyen becsempészheted otthonodba a Fortnite-univerzum színes és egyedi hangulatát, egy igazán jellegzetes karakterrel bővítheted a gyűjteményedet, vagy feldobhatod a gamerszobát. Vásárolj LEGO Fortnite termékeket 34 000 Ft feletti értékben és megkapod tőlünk ajándékba ezt a gyűjtői LEGO® BrickHeadz™ dobozos készletet!

Páratlan, egyedülálló szett, egyenesen a virtuális világból

A BrickHeadz™ széria stílusában megalkotott karaktert nem mindennapi részletességgel dolgozták ki: a figura egyedi dizájnja visszaadja Brite Bomber karakterének jellegzetes öltözetét, beleértve a védjegyévé vált napszemüveget, a szivárványos pólót, vagy éppen a sötét rózsaszín hajpántot. A LEGO® elemek segítségével könnyen összeépíthető készletet egy, a figurához tartozó csákány, valamint egy alaplap teszi még különlegesebbé, utóbbival pedig könnyen kiállítható az alkotás, hogy bármely gyűjteménynek stílusos kiegészítőjévé válhasson.

Légy részese a kalandoknak ezzel a sokoldalú kollekcióval!

Bátran kijelenthetjük, hogy a videójáték ihlette teljes LEGO® Fortnite® kollekció az építési és kreativitási lehetőségek új dimenzióit nyitja meg. Ezekkel a készletekkel a LEGO® ikonikus kockáiból alkothatjuk újra kedvenc Fortnite helyszíneinket és karaktereinket, majd élhetjük át a játékból már jól ismert kalandokat a fizikai világban is. A szettek különböző méretűek és komplexitásúak, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt, legyen szó egy kisebb készletről vagy egy hatalmas, apró részleteiben kidolgozott építményről.

A LEGO® Fortnite kollekció október óta elérhető a LEGO® Store üzleteinkben és az online webáruházunkban.

Kivételes ajándék, minden korosztálynak

Te is rajongsz a Fortnite-univerzumért, és szeretnéd a játék egyedi világát az otthonodban is megépíteni? Imádod a LEGO®-t, és bolondulsz a BrickHeadz™ sorozatért? Ne hagyd ki ezt a különleges lehetőséget, szerezd be a legújabb LEGO® Fortnite készleteket, és tedd teljessé gyűjteményed a különleges Brite Bomber figurával! Ez az ajándék tökéletes választás az ifjú gamereknek és a Fortnite® rajongók minden korosztályának. Ne maradj le róla Te sem!