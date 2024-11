Veszekedés után még a kukát is kitépte, majd eldobta a verekedő férfi Szigetváron – videó

Március 6-án, délután, egy Szigetvár környéki településen veszett össze ismerősével egy férfi. A vita hamar elfajult, és a részeg férfi rátámadt az ismerősére, akit többször megütött és az ütésektől a földre esett. Ekkor az ismerős élettársa elhúzta a férfit a földön fekvő barátjától, majd a megvert férfival együtt elmentek az udvarból, de a támadó követte őket.

Az egyik kereszteződében utolérte a menekülő párt, ahol ismét többször megütötte az ismerősét, aki újra a földre esett, majd miután az ismerős és annak az élettársa el tudott menekülni, a részeg férfi átszaladt az úton és egy kukát felemelt, majd azt az ismerőse felé hajított.

Mivel a büntetett előéletű férfi garázdaságot követett el, az ügyészség vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Ahogy azt korábban megírtuk, egy másik férfi is rátámadt az egyik ismerősére, csak ő ok nélkül. A részeg férfi minden ok nélkül megjelent egy tápiószentmártoni férfi háza előtt az autójával. Az autóból kivett egy kb. 1 méter hosszú vascsövet, majd elindult az udvarán tartózkodó férfi felé, aki annyira megijedt, hogy bemenekült az otthonába. Ekkor a támadást kezdeményező férfi beült az autójába és elhajtott. De rövid időn belül visszajött és ismét a férfira támadt, de akkor már egy gáz-riasztó fegyverrel lőtt a férfi felé, majd ismét elhajtott az autójával. A támadó férfi végül megjelent azon a vendéglátóhelyen, ahol sértett is éppen az ismerőseivel tartózkodott. Kezdetben csak kiabált vele, majd a társasághoz közelített az autójával és a pisztollyal többször feléjük lőtt. Ekkor értesítették a rendőrséget, akik elfogták az ámokfutó férfit.

Támadásról számoltunk be korábban is, amikor egy férfi egy születésnapi eseményen ittas állapotban összeveszett ismerősével, és végül annak fiát késsel támadta meg. A támadás könnyen végződhetett volna halállal is.

Fóton is történt késes támadás két férfi között, az egyikük régóta haragudott a szomszédjára, ezért eltervezte, hogy megöli. Egyik este, mikor a férfi egy dohányboltnál találkozott a szomszédjával, akkor félrecsalta és megkéselte, majd elmenekült. A sérült férfit egy munkába induló nő találta meg, aki hívta a rendőrséget. Ha nem kapott volna időben ellátást, belehalhatott volna a sérüléseibe.