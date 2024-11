Veszélyes vegyület szabadult el egy magyarországi ipari parkban

A Borsod Online egyik olvasója számolt be arról, hogy szombat reggel klórgáz került a levegőbe a sajóbábonyi ipari park területén. Két ember lett rosszul a klórgáz miatt. Egy Facebook-csoportban is megosztották ezt az információt, ahol egy kommentelő ezt írta:

Tudomásom szerint az SPL területén történt a szivárgás. Egy sérültről hallottam, aki a helyszínen tartózkodott. A portánál jártam, ott nem érződött semmi, valószínűleg a szél befelé sodorta a gázt. Eddig nem érkezett semmi a település irányába. Úgy tudom, a cég hamarosan hivatalos tájékoztatást fog kiadni az esetről.

Két ember lett rosszul

Szombat délelőtt ketten lettek rosszul a Sajóbábonyi Ipari Parkban történő klórgáz-szivárgás következtében, a két ötven év körüli férfit mérgezés tüneteivel szállítottak kórházba. A veszélyes klórgáz szivárgásáról a BOON megkérdezte a katasztrófavédelmet és az Országos Mentőszolgálatot.

Rinyu Zsuzsanna helyettes sajtószóvivő elmondta:

Kollégáim szombat reggel kilenc órakor kaptak egy bejelentést a sajóbábonyi klórgázszivárgásról, amihez a miskolci és kazincbarcikai tűzoltókat is riasztották. A műszaki mentés hamar befejeződött

- nyilatkozta.

A klórgáz gyors belélegzése akár halált is okozhat

A szemben égő, szúró fájdalom, könnyezés jelentkezik. Nedves bőrön szintén égő érzést okoz és egészen a hólyagképződésig ingerli a bőrt. Bár a nagy töménységű gáz gyors

belélegzése 1-2 percen belül halált is okozhat, a halálos mérgezés szerencsére ritka,

mert a klórgáz már kis töménységben is kínzó fulladásérzést vált ki, ami a szennyezett levegőjű terület gyors elhagyására késztet - olvasható mentoalapitvany.hu oldalon.

A komolyabb mérgezés tönkreteheti a tüdőt

Mérgezés esetén a belélegzett gáz súlyos sérülést okoz a légutakon és a tüdőn. Tünetei lehetnek a nyálkahártya duzzanat, görcsös köhögés, rekedtség, orrfolyás, mellkasi fájdalom.

A mérgezés egészen súlyos eseteiben véres köpet, majd tüdőödéma, tüdőgyulladás alakulhat ki,

akár késői tünetként is.

Korábban arról is írtunk, hogy klórgáz miatt kiürítették a kaposvári élményfürdőt is. Tizenegy embert vittek kórházba a szombathelyi uszodából klórgázszivárgás miatt. Klórgáz szivárgott egy gazdagréti uszodában is, akkor nyolc embernek kellett elhagyni az épületet.