Vidnyánszky Attila nyílt levele Dúró Dórának

Jelen nyílt levelemmel szeretnék reagálni minapi közlésére, amelyben a Nemzeti Színház legújabb bemutatóját „gusztustalan provokációnak” minősíti, és Jan Fabre belga rendező Vér vagyok című produkcióját összeegyeztethetetlennek tartja az ország elsőszámú színházának eszméjével. Mivel abban egyetértünk, hogy a Nemzeti Színház mindenkori vezetőjének küldetése a nemzeti kultúra ápolása, ebből a szemszögből szeretném Önnek megvilágítani tevékenységünket. Még mielőtt röviden vázolnám a Nemzeti Színház művészeti kínálatának nemzeti jellegét, hogy a repertoáron keresztül támasszam alá nemzeti elkötelezettségünket, engedje meg, hogy kitérjek a szóban forgó előadásra.

Elgondolásom szerint a nemzeti kultúra elidegeníthetetlen része a művészi szabadság: ez az erény napunk ideológiai harcaiban hatalmas veszélyben van. Ironikus – vagy inkább elkeserítő – módon éppen elsősorban a nyugati világban, ahol pedig ezt az elvet a leginkább hangoztatják. Jan Fabre művészi életútjának érdemeit ezúttal nem sorolom, de javaslom, hogy a Vér vagyok produkciót ne a bulvármédia lejárató szándékú híradásai, hanem személyes élménye alapján ítélje meg. Jan Fabre produkcióját kiragadott képekkel bírálni olyan eljárás, mintha Hieronymus Bosch németalföldi festő alkotásait egy-egy részlet alapján, s nem az egészet látva ítélnénk meg. A párhuzam a két művész között nem önkényes, hiszen a Vér vagyok előadás egyik inspirációs forrása éppen Bosch világa. Úgy írni erről a darabról, hogy nem teszünk említést a Szent Sebestyénre, Bingeni Szent Hildegárdra vagy a pelikánra mint Jézus-szimbólumra tett egyértelmű utalásokról, felszínességet mutat. Akinek van füle hozzá, kihallja, hogy a belga rendező több magyar zenei motívumot használ az előadásban, s ezeket mindig a remény érzetének erősítésére alkalmazza. Nem sok művészt talál ma Nyugat-Európában, aki így gondol a magyar kultúrára és hazánkra.

A Nemzeti Színház – vezérigazgatói küldetésemnek megfelelően – elsődlegesnek tekinti a nemzeti kultúra ápolását. A nagyszínpadon játsszuk (immár 2013 óta) Tamási Áron Vitéz lélek című darabját, hét éve a Csíksomlyói passiót, valamint a Körhintát, a János vitézt, a Csongor és Tündét, a Bánk bánt. A Wass Albert Tizenhárom almafa című regényére épülő, azonos című előadás vagy Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének adaptálása is ebbe a sorba illik. Nemrég mutattuk be Szarka Tamás kortárs darabját, az Esthajnalt, amelyben meghatározó szerepet kap a roma művészekből álló Karaván Színház társulata. (A nemzeti kisebbségek ügyét nemzeti kérdésnek tartom, az értük tett erőfeszítéseinket ezúttal nem részletezem.) A Gobbi Hilda Stúdióban találkozhat a néző Sík Sándor István király című darabjával, Örkény István Macskajátékával, Molnár Ferenc két egyfelvonásosával, az általunk befogadott beregszászi színház társulatával előadott Petőfi-szatírával, A helység kalapácsával, vagy a Forte Társulat vendégjátékában Arany János Toldijával. Hamarosan felújítjuk a kényszerszünet miatt egy éve alvó Caligula helytartója című Székely János-darabot. A Kaszás Attila Teremben mások mellett a mártír politikusunknak, Esterházy Jánosnak emléket állító Hazatérés című darabot, de műsoron van Hubay Miklós, Szép Ernő egy-egy remeke. Mindemellett kínálunk Fedák Sári-, József Attila- és Radnóti Miklós-estet. A felsorolt alkotók mind nemzeti kultúránk elidegeníthetetlen részei, s mint ilyenek helyük van a Nemzeti Színházban. (A magyar színháztörténet nagyjai mellett a világirodalom klasszikus szerzői közül Euripidész, Molière, Shakespeare, Gogol, Csehov, Bulgakov, John Osborne, Nyikolaj Erdman, Bertolt Brecht, Oscar Wilde művei is repertoáron vannak.)