Vitályos Eszter: Már több mint 400 ezren töltötték le a Digitális Állampolgárság Program alkalmazását - videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő az applikáció előnyeiről beszélt az alábbi videóban:

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egyre népszerűbb és egyre több szolgáltatást nyújt a Digitális Állampolgárság Program: 2025. június elsejétől lehetőség lesz például arra is, hogy a nagy szolgáltatókhoz – mint a bankok vagy a közművek – is a DÁP-pal léphessünk be. Ráadásul már QR-kód felmutatásával is igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzéskor.

Itt van minden információ egy helyen a Digitális Állampolgárság mobilapplikációról.

