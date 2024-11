A vonaton támadt rá a gerincstabilizátort viselő kislányra egy férfi

A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, ha valaki rájuk támad, az bűncselekményt követ el és súlyos büntetésre, akár börtönbüntetésre is számíthat. A MÁV Minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz - emelték ki, hozzátéve, hogy a fedélzeti-, állomási- és testkamerák segítségével, illetve a rendőrségnek köszönhetően sikerül elfogni az elkövetőket. A MÁV-START 169 testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.