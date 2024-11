Elgázolt a vonat egy embert Győrben

Elgázolt egy embert a vonat Győrben, a Gyárváros vasútállomásnál - számolt be róla a Katasztrófavédelem a honlapján.

Az utasokért mentesítő járat érkezett, a győri hivatásos tűzoltók segítenek az utasoknak a biztonságos átszállásban.

Képünk illusztráció!

Fotó: JENS BUTTNER / DPA / AFP

A MÁVINFORM azt írja, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon a baleseti helyszínelés miatt 15-20, esetenként 20-30 perccel hosszabb menetidőkre kell számítani.

A gázolásban érintett Railjet utasait a katasztrófavédelem segítségével átszállítják a Győrből a Keleti pályaudvarra 15:21-kor továbbinduló Lővér InteCityre (IC 983), ezalatt rövid ideig szünetel a forgalom.

Elgázolt egy embert egy vonat Győrnél a múlt héten is, a baleset Győrszabadhegy és a Ménfőcsanak felső állomás közötti szakaszon történt.

Az előző hónapban több vonatgázolás is történt: elütött egy embert a vonat Mosonmagyarórváron, Nyíregyházán és Gödön is, gázolt a vonat Ceglédbercel és Albertirsa között is.