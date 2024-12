Szakértő: 2025 valóban a gazdasági áttörés éve lehet

A fentiek mellett a magyar kormány által indított programoknak is jelentős pozitív hatása lesz várakozásaim szerint. A 2010 óta jelentős családpolitikai intézkedések közel négyezer milliárd forintot juttatnak a magyar családokhoz. A dinamikus bérnövekedés folytatódik, melynek nem csak a személyes jólétünkre, de a magyar vállalkozások árbevételére is pozitív hatása lesz. A Demján Sándor program a vállalkozásoknak fog komoly segítséget jelenteni. A munkáshitel nem csak az azt igénybe vevők anyagi lehetőségeire hat majd kedvezően, de a vállalkozói kedvet is erősítheti amellett, hogy újabb pénzeket jelent a gazdaság számára is. Végül a lakhatási program a magyarok életkörülményei mellett az építőipart is segíteni fogja.

A Patriótának adott exkluzív interjúban G. Fodor Gábor szerint Orbán Viktor öt fontos pontban beszélt arról, hogy merre tart a világ, és ebben hol vagyunk mi magyarok. A politológus szerint ez az öt pont a patrióták színrelépése a változó nyugaton, az ebből következő új helyzet Brüsszelben, a magyar gazdaság jövője, Brüsszel új embere, valamint a stílusharc és a kormány reakciója a politikai hőbörgésre. Az Origón ezen öt pont alapján elemzők, szakértők és véleményvezérek segítségével járjuk körbe, hogy milyen világ várhat ránk 2025-től.