3+1 tuti tipp a téli kézápoláshoz a CeraVe támogatásával

A hideg, száraz időjárás a körmöket törékennyé teheti, sőt, a CeraVe tapasztalatai szerint ilyenkor a beszakadás is gyakoribb. Az olajos ápolószerek, például az olívaolaj vagy a kókuszolaj segíthetnek megerősíteni a körmöket és a körömágyat. A körömbetegségek elkerülése érdekében kerüljük a túlzott tisztítószerekkel való érintkezést, és mindig szárítsuk meg alaposan a kezeket kézmosás után.

A megfelelő kézápolási rutin kialakítása tehát elengedhetetlen a hideg hónapokban annak érdekében, hogy bőrünk puha és sima maradjon, valamint megőrizzük kezeink egészségét és szépségét. Az alapos hidratálás és a védőrétegek alkalmazása által a téli hónapok alatt is ápolt és egészséges maradhat a bőrünk ezen érzékeny területén.

A dermokozmetikumok elengedhetetlen részei a téli bőrápolásnak, hiszen speciális formuláik révén segítenek megőrizni a bőr egészségét. A köröm ápolásának fontosságára a CeraVe szakemberei is felhívják a figyelmet, ugyanis a hideg hónapok során könnyebben kiszáradnak, sérülékenyebbé válnak. A körömápoló olajok és a vitaminokat tartalmazó kézkrémek hatékonyan támogathatják a körmök erősödését.

+1. Hidratálás, hidratálás, hidratálás

Ha erősen kiszáradt kézzel van dolgod, válassz olyan hidratálókat, amelyek összetevőként tartalmaznak ureat vagy hialuronsavat, ezek ugyanis mélyen táplálják és regenerálják az igénybe vett bőrt. A kézfej ápolása során nem szabad elhanyagolni a rendszeres hámlasztást sem, amely segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, ezáltal elősegítve a hatóanyagok jobb felszívódását.

A kézfej bőrét télen nemcsak a kiszáradás, hanem különféle sérülések is érhetik, amelyeket a hideg, szeles időjárás okozhat. Miért fontos a hideg ellen is védeni a kezeket? Elsősorban azért, mert a hideg idő hatására a bőr védőrétege meggyengülhet, ami növeli az irritáció és a repedezés kockázatát. Ezért célszerű kesztyűt is viselni, amikor csak lehetséges, és a hidratáló krém alkalmazása mellett a kézfejen is használhatunk védőkrémet, amely óvja a bőrt a környezeti hatásoktól.