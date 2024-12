A brüsszeli kormánykoalíció Magyar Péterrel akarja hazánkra erőszakolni politikáját

Közéjük tartozik Magyar Péter, aki másnak próbálja hazudni magát a valóságosnál.

A magyargyűlölő Manfred Weber azzal bízta meg, hogy képviselje Magyarországon a magyarellenes brüsszeli kormánykoalíciót.

Magyar Péter pedig a mentelmi joga megtartásáért mindenre csak bólogat, és megszavaz képviselőivel minden hazánknak káros javaslatot.

Többek között hallottuk már nyilatkozni őt a szuverenitás feladásáról, az uniós migránspolitika követéséről, az LMBTQ-propaganda támogatásáról, illetve az ukrán érdekek kiszolgálásáról is (nem véletlenül demonstráltak Magyra Péter képviselői ukrán pólóban). El akarják törölni a rezsicsökkentést és a magyar gazdák támogatását is megszüntetnék. Ami pedig közös ezekben az az, hogy a magyarok többsége egyiket sem támogatja. Magyar Péter politikustársa, Tarr Zoltán pedig már azt is felfedte, hogy az Európai Néppárt álláspontjára támaszkodnak, ami egyfajta kötelezettség is számukra, így titkolózásról immár nincs szó.

A brüsszeli kormánykoalíció tehát létrejött, és ezt Magyar Péter hevesen meg is tapsolta.

Brüsszel Péter is tagjai annak a szövetségnek, amely meg akarja buktatni a magyar kormányt