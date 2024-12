A házomlásban lebénult balerina: Álmaimban nem vagyok mozgássérült

Teljesen megváltozott az élete annak a balerinának, aki 26 éves korában 2022 nyarán a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott a párjával, amikor a Jókai utcán baleset érte. Egy tetőtér beépítése közben épületelemek zuhantak le. A törmelékek a fiatal művésznőt maguk alá temették,

A lebénult balerina mindent megtesz a felépüléséért (Fotó: Bors)

Napokig még az sem volt biztos, hogy túléli a balesetet, végül felébredt. Ekkor jött rá, hogy mellkastól lefelé lebénult. Annak idején elterjedt egy hír, amely arról szólt, hogy Tóth Nikolett legközelebbi barátai hívásait sem fogadja, de elárulta, hogy ez félreértés volt.

Körülbelül hat hétig voltam kómában, de miután az intenzív osztályon magamhoz tértem, sokáig a karom állapota és a fájdalmaim miatt nem nagyon tudtam a telefont felvenni. Szerencsémre voltak, akik az elejétől kezdve látogattak, ez nagyon sokat jelent nekem

– mondta a táncművész.

A lebénult balerina valójában egy pillanatra sem maradt magára, hiszen az édesanyja és a barátai is, amiben csak tudták, segítették és most is segítik, mellette vannak. Többek között ők hozták létre azt az alapítványt, amelynek köszönhetően fedezni tudjá speciális rehabilitációja költségeinek jelentős részét.

A lebénult balerina sok időt tölt a barátaival

Nikolett most az édesanyjával él, mivel szinte mindenben segítségre szorul.

„Otthon egy egyszerűbb szendvicset el tudok készíteni magamnak, de a komolyabb főzések már az anyukámra maradnak” – mondta a táncművész mosolyogva a Metropol újságírójának.

Itt történt a baleset

Fotó: Fotó: Major Kata - Origo

A társaságommal szívesen elmegyek színházba, vagy beülünk valahova meginni egy fröccsöt. Szeretünk sokat beszélgetni, és persze jókat nevetni"

– árulta el a balerina, azt azt vallja, hogy egyáltalán nem segítene az állapotán, ha összetörne és naphosszat a múltját siratná.

Nem fogadtam el, hogy kerekesszékes vagyok, és hiszek benne, hogy legalább járni újra képes leszek. Érdekes, de igaz, hogy az álmaimban nem vagyok mozgássérült"

– tette hozzá végül Tóth Nikolett.