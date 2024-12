Advent második vasárnapján a remény tovább nő a szívünkben

Advent első vasárnapján a hit jelentőségéről írtam. Ma pedig azon tűnődtem el, hogy napról napra sokszor találkozunk olyan élethelyzetekkel, amikor nem marad más kapaszkodó számunkra a hit mellett csak a remény. De mit is jelent a remény valójában, amelyet az adventi koszorú második gyertyája is szimbolizál?

Egyik nap varázslatos érzés fogott el, amikor kinézve az ablakon esett a hó, amely amellett, hogy mesésen beborította a tájat, elképesztő nyugalmat árasztott: csak néztem és néztem a fehér hópelyhek hullását, és miközben odabent karácsonyi zongoraszó hallatszódott, önkénytelenül is elgondolkodtam az idei esztendőn. Valószínűleg sokan vagyunk így ezzel, számot vetünk, az év végéhez közeledve mérlegre tesszük, milyen évünk is volt.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint „általános értelemben a remény az akarat válasza egy olyan, az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ; szeretnénk birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni; ellentéte a félelem”.

Fotó: Shutterstock

Nehéz néha szavakba önteni, mennyire nehéz reménykedni a fentebb említett fogalomban is említett jóban akkor, amikor a körülmények éppen az ellenkezője felé mutatnak, és sodornak minket. Fájdalmas, amikor a szívük vágya nem teljesül, vagy, amikor már közel a cél, de érkezik egy rossz, vagy elbizonytalanító hír, amely mindent megváltoztat.

Azok, akik képesek reménykedni, gazdagok, hiszen e nélkül a képesség nélkül bizonyos helyzeteket nehezebb átvészelni. Amikor kemény veszteséget szenvedünk el, reményvesztettek, elveszettek leszünk. Ilyenkor a bizonytalanság és a félelem veszi át az irányítást az életünk felett, amely aggodalmakat hoz, és eltereli a figyelmünket a lényegről: „ez is el fog múlni, és vissza fogjuk kapni a reményt, minden jobbra fog fordulni."

Amikor valaki szenved, fáj a lelke, nem szabad siettetni semmit sem. Mindenkinek eltérő mértékben van szüksége időre a gyász feldolgozásához, és ebben sokat tud segíteni a remény.

És igen, természetesen az élet hozhat olyan helyzeteket is, amikor végképp reménytelennek tűnik minden, amikor minden erőfeszítés előbb-utóbb kútba esik. De soha nem szabad feladni, mert ahogyan vihar után is kisüt a nap, úgy a rossz időszakok is elmúlnak. Addig is imádkozzunk szüntelenül, kérjük Istent, hogy segítsen meg minket.