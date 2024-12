Az öröm gyertyája emlékeztet: legyünk hálásak azért, amink van

Miközben azon gondolkoztam, miről írnék az öröm kapcsán, eszembe jutott, hogy elolvasom, mit is írtam a tavalyi évben ezzel kapcsolatban. A pocsolyában ugráló kislány története és az az érzés, amit akkor, ott kaptam tőle, ismét mosolyt csalt az arcomra, és most rádöbbentett, hogy az örömnek is különböző szintjei vannak, és a tapasztalataink révén máshogyan értékeljük azt, ahogyan évről évre idősebbek leszünk.

Az adventi időszak előrehaladtával – és ahogyan érezzük, közeledik valami különleges – egyre inkább kezdünk elcsendesedni, befelé figyelni, és olyan dolgokat is észre vehetünk magunk körül, amelyek sokszor szinte a szó átvitt értelmében láthatatlanok, vagy egyébként teljesen természetesnek tűnnek a hétköznapok során. A rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut a minőségi, együtt töltött időre – még ha ez közhelynek is tűnik –, kivéve, ha erre nem szakítunk tudatosan időt.

Fotó: Shutterstock

Pedig mennyire nagyon fontos ez, és az, hogy a szeretteinkkel legyünk! Mert ha nem vesszük természetesnek, hogy élnek még a szüleink, nagyszüleink, hogy egészségesek vagyunk, hogy van fedél a fejünk felett, és melegben lehetünk, nem fázunk, van mit ennünk, akkor máris ráébredhetünk, mennyire gazdagok is vagyunk!

A legnagyobb ajándék pedig az, ha van családunk, vannak szeretteink, akikre számíthatunk. Manapság ennél nagyobb ajándék nem létezik.

Az ünnep sem attól lesz igazán csodás, mennyire sok és drága ajándék van a karácsonyfánk alatt, hanem attól, hogy a szeretteinkkel vagyunk, és örülünk egymásnak, az együtt töltött időnek. Beszélgetünk, nevetünk, és megosztjuk egymással a legdrágább kincsünket, amink van: az időnket. Mert biztosan mindannyiunknak van olyan szerette, akit elveszített már, és ha lehetne csak egy pillanatra is, de újra találkozna vele, vagy kérdezne tőle valamit.

Ha visszaemlékezünk arra, mit is kaptunk például az ötödik születésnapunkra, az esetek többségében ritkábban fogunk rá emlékezni, mint arra, hogy akkor például még ott volt velünk a nagymama és nagypapa, anyu ilyen vagy olyan sütit sütött, és mennyit nevettünk.