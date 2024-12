Bálnával való ütközésre is felkészült az Atlanti-óceánt átevezni készülő tartalékos katona

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tesznek a saját biztonságukért?

Folyamatosan ki leszünk kötve a hajóhoz, vannak biztosítási és kicsatolási pontok, így soha nem leszünk a fedélzeten úgy, hogy ne lennénk biztosítva. Ahogyan a kabinból kilépünk – nagyon szigorú protokoll van erre –, az első lépésünk az, hogy egyből kinyúlunk, kicsatolunk, és csak utána jövünk ki a fedélzetre. Azon kívül folyamatosan lesz rajtunk egy önkioldó szerkezettel ellátott mentőmellény, ami fölfújódik, ha arra lenne szükség. A nyak körül, és a mellkast kiemelve ebbe a mellénybe be van építve lámpa és vészjeladó is, így észre tudnak venni minket a vízben, ha esetleg beesnénk, és mentésre lenne szükség. Van egy mentőcsónakunk is, amely szintén egy önkioldós csónak, és négyszögletű a stabilitás miatt, így nem tud felborulni, ráadásul van teteje is. Ebbe is van vészjeladó építve és jelzőrakéta is, hogy észrevegyenek minket.

Hogyan fognak tudni együttműködni ezen a hosszú úton a társával? Fel tudtak készülni valahogyan a nehéz helyzetekre, konfliktusokra?

Akiktől tanácsot kértünk, azok azt mondták, hogy nem az a kérdés, hogy összeveszünk-e alkalomadtán, hanem az, hogyan fogjuk tudni az adott konfliktust kezelni, és mi erre készülünk. Abban maradtunk a társammal, hogy mindig az a kapitány, aki éppen az evezőállásban ül.

Háromórás váltásokban fogunk evezni nappal, éjszaka pedig hosszabb etapokban, 4-5 órás váltásokat tervezünk, hogy addig tudjon a társunk pihenni.

Fotó: HM Zrínyi/honvédelem.hu

Mentálisan kaptak/kérték-e segítséget a felkészülésben?

Nagyon jónak tartom ezt a kérdést, mert rendkívül fontos a mentális fókuszáltság, egyensúly egy ilyen expedíció során, hiszen ha egy ilyen küldetés meghiúsul, akkor annak az oka mindig valamilyen mentális okban keresendő, például az illető fejben nincs ott, összeomlik, vagy nem bírja a rá nehezedő nyomást.

Emiatt jómagam egy NLP-vel foglalkozó szakemberhez járok, ami neorolingvisztikus programozást jelent, és abban segít, hogy felkészítsen egy-egy veszélyesebb helyzetre, vagy akár csak a nagyon monoton, homogén környezetre, amikor nem ér minket elég inger akár hetekig. Az is előfordulhat, hogy hetekig jó lesz az idő, és nem történik semmi, így erre is fel kell készülnünk.

Pszichológussal is rendszeresen konzultálok, hiszen húsz éve versenyszerűen kajakozom, és rendszeresen járok sportpszichológushoz. Ezeket a programozásokat így már egy ideje ismerem, de igyekszem a lehető legjobban felkészülni, és tréningezni magam. Ezeken túlmenően a Testnevelési Egyetemen sport és mentáltréning mesterképzésen tanulok, így e tekintetben azt gondolom, hogy rendelkezem annyira stabil alapokkal, hogy ez is segíteni fog, valamint ehhez járul hozzá a folyamatosan szinten tartott állóképességem is, de a pszichológus segítsége nagyon fontos.