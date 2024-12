Bayer Zsolt: Újbeszél, újdemokrác

2014-ben Ukrajnában hangfelvétel is készült arról, hogy Victoria Nuland, a külügyminisztérium magas rangú tisztségviselője és a kijevi nagykövet arról beszélgetnek, ki lenne a legmegfelelőbb jelölt és milyen stratégiát kövessen az ellenzék.

Az idegen befolyás elítélése teljesen jogos. A Washingtont bejáró, elemi erejű oroszellenes düh viszont egyszerűen nem vesz tudomást Amerika történelméről.

Fentiek az újbeszél és az újdemokrác leghitelesebb hazai képviselőjének, a 444-nek a cikkéből valók (őket magukat szintúgy Amerikából pénzelik), a cikk 2017. január 17-én, 6.40-kor jelent meg.

Elég alapos munka, szó se róla, s csak annyit tehetünk hozzá, hogy a választások befolyásolását ugyanez az Egyesült Államok előszeretettel gyakorolja Magyarországon is, leginkább 2022-ben tett erre erőteljes kísérletet, pénzek és miegyebek, „mikroadományok” és DatAdat, Ficsor Ádám és Bajnai, Action for Democ­racy és Korányi Dávid, most pedig David Pressman és Polyák Gábor és 444 és Magyar Hang.

Felhívnám a figyelmet továbbá a már idézett 444-es cikkben szereplő mondatra – erre:

Egy amerikai tisztségviselő azt mondta, a beavatkozásra a »chilei nép hülyesége miatt volt szükség«.

Ugye megmondtam? A demokrácia sokkal fontosabb annál, mintsem a hülye népre bízzuk. Így és ezért történt és történik most minden Romániában. Mert a hülye nép elb…szta.

És hamar megcsörrentek a megfelelő telefonok a megfelelő helyeken, és a megfelelő helyekről a megfelelő telefonokon felhívták aztán a romániai megfelelő helyeket és megfelelő telefonokat. Például a román alkotmánybíróságot. Három nappal azután, hogy hülyeségeket beszélt és hülye ítéleteket hozott a választás első fordulójának helyben hagyásával.

Az Egyesült Államok a legtöbb támaszpontot, katonát és fegyvert éppen Romániába telepítette és állomásoztatja az utóbbi években. Hát csak nem gondolja bárki, hogy mindezt csak úgy hagyja veszendőbe menni? Hogy is fogalmazott annak idején Victoria Nuland? (Ezt a fentebb idézett 444-es cikk természetesen nem idézi…) Szóval a mi kis Victoriánk azt mondta:

Ötmilliárd dollárt fektettünk ebbe a forradalomba, csak nem gondolja bárki, hogy ezt a pénzt veszni hagyjuk?

A forradalom alatt természetesen a majdani puccs értendő, amelynek során eltávolították az oroszbarát vezetést és helyére ültették a farkával zongorázó ripacsot. Mert hát,

már Zbig­niew Brzezinski megírta 1997-ben, hogy Amerika nagyhatalmi törekvéseinek útja Ukrajnán keresztül vezet, továbbá Ukrajnát le kell választani Oroszországról, miképpen Oroszországot le kell választani Európáról, mert ez Amerika érdeke.

És láss csodát! Hát nem ez zajlik éppen, szóról szóra most, a szemünk előtt? De igen, pontosan ez zajlik!