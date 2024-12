Mutatjuk, mely ágazatokban nőnek leginkább a bérek 2025-től

Rég láttunk ilyet a magyar gazdaságban, amikor ennyire szerteágazó, több területre kiterjedő béremelések zajlanak egyszerre, 2025-ben ugyanis a vállalkozói és a közszférában is több millió munkavállaló keresete emelkedhet.

Megközelítheti a háromszázezer forintot a minimálbér

Minden évben legfontosabb döntés bérpolitikai szempontból a minimálbér és a garantált bérminimum-emelése, ami közvetlenül egymillió főt, valójában a bértorlódáson keresztül sokkal többet, 2 millió főt érint. Idén ráadásul egy komplex, hároméves megállapodást kötöttek a munkaadók és a szakszervezetek, az alku része, hogy a minimálbér jövőre kisebb ütemben, 9 százalékkal emelkedik, majd 2026-ban és 2027-ben, amikor a gazdasági helyzet kedvezőbb lesz, 13, illetve 14 százalékkal.

A megállapodás értelmében a minimálbér 2025. január elsejével bruttó 290 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, bruttó 348 800 forintra emelkedik. Előtti nettója 193 400 forint, utóbbié 232 000 forint lesz.

Mivel a hároméves bérmegállapodás végére a minimálbérnek el kell érnie a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát, a kormány számításai szerint egy lépésre leszünk attól, hogy összejöjjön az ezer eurós minimálbér. Ez 2028-ra valósulhat meg, és addigra a bruttó átlagkereset is megközelítheti az egymillió forintot. A bérmegállapodás azért is lényeges, mert szavatolja, hogy a következő években is erőteljes bérkiáramlás legyen a magyar gazdaságban – írta a Világgazdaság.

Jövőre 8-9 százalékos lehet az átlagos bérnövekedési tempó

Jövőre azonban ettől is érdekesebb, hogy mekkora mértékben emelkedhetnek a keresetek, ezt az idei bérdinamika alapján nem nehéz megsaccolni. Hiába várta mindenki, kormány, jegybank, elemzők, hogy maximum 9-10 százalékkal emelkednek majd a keresetek, ehhez képest még májusban is közel 15 százalékos bruttó keresetnövekedést regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. Bár azóta csillapodott a cégek béremelési kedve, nem függetlenül az ipar problémáitól és a lazább munkaerőpiactól, várhatóan 2024 egészében 12-13 százalékkal nőhetnek az átlagkeresetek.

Ez pedig az idei 15 százalékos minimálbér és 10 százalékos garantált bérminimum emelési számtani közepe, tehát nem lenne meglepő, ha jövőre 8 százalék körüli, a mainál lassabb bérdinamikát látnánk.

Ez persze alacsonyabb az elmúlt évek tempójánál, de az inflációs kép is kedvezőbb. Fontos rögzíteni, hogy egy ideje a mediánkeresetek, amelyek jóval többet árulnak el a hazai kereseti viszonyokról, mint az átlagkeresetek, még a minimálbérnél is jobban emelkednek, tehát az alsó kereseti sávokban kifejezetten erőteljes bérfelzárkózás zajlik. Mindenesetre a bérek vásárlóereje 2025-ben várhatóan 4-5 százalék körül emelkedhet.