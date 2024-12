9000 fuvarral döntötte meg a hazai rekordot egy magyar taxisofőr

A magyar piacon 2024-ben Sopronban, Siófokon és Egerben is elérhetővé vált a Bolt taxi szolgáltatása. A vállalat két új kategóriát vezetett be: a környezetbarát elektromos és plug-in hibrid autókat kínáló Green kategóriát, valamint a külföldi utasokat célzó English-speaking kategóriát. Több hazai rekord is megdőlt: egy felhasználó 2944 úttal állított fel új csúcsot, míg a legtöbbet fuvarozó magyar sofőr partner 9024 utat teljesített az év során. Az év leghosszabb megtett távolsága pedig 696 km volt.

A magyarországi eredményeink azt mutatják, hogy a vidéki terjeszkedés és a valós igényeknek megfelelő új kategóriák bevezetése helyes stratégiai döntés volt. Az egyre növekvő utasszám és a rekordszámú fuvarok pedig megerősítik, hogy a Bolt immár megkerülhetetlen szereplője a hazai mobilitási piacnak, ahogy ezt nemzetközi szinten is bizonyítjuk

- értékelte az év eredményeit Terstyánszky Márk, a Bolt Htx Kft. ügyvezetője.

A magyar piacon kiemelkedő eredményeket ért el a vállalat

Fotó: Jani Martin

A nemzetközi színtéren is jelentős eredményeket ért el a világszerte több mint 200 millió ügyfelet kiszolgáló és 4,5 millió sofőr partnerrel együttműködő vállalat.

Az összesítés szerint a Bolt a péntek-szombati napokon bonyolította globálisan a legtöbb fuvarját, különösen a repülőterek és vasútállomások környékén. Az üzleti utazások terén a thaiföldi Bangkok, a dél-afrikai Johannesburg és a paraguayi Asunción bizonyultak a legaktívabb helyszíneknek, ahol az üzleti negyedekben 17 és 18 óra között volt a legnagyobb a forgalom - írja a Bolt sajtóközleménye.

Okostelefon, két kattintás, és már jön is a fuvar. De melyik a legjobb taxi Budapesten? Megnéztük az applikációkat. A Bolt alkalmazása modern és intuitív, talán a legfiatalosabb mind közül. Az applikáció számos extra funkciót kínál, mint például az útvonal előzetes megtekintése, az ár becslése (ami az árak egységesítése óta kevésbé releváns), és a sofőr értékelése. A cég applikációja itt tölthető le Android és itt iOS rendszerre.