Bródy János ócska kis trükkel próbált ártani Orbánéknak, de lebukott

Felhévizy azon elmélkedett, miközben leült válogatni a karácsonyi díszeket, hogy Bródy, a baloldal megmondóemberévé silányult dalszerző azóta nem nagyon hallatott magáról, hogy a felesége elindult a választáson a baloldal jelöltjeként az V. kerületben Juhász Péter csapatát erősítve, ahol nem szerzett mandátumot.

A közelmúltban azonban az énekes megszólalt. A Magyar Hangnak adott interjút a véresszájú Orbán-gyűlölő zenész, ahol többek közt a következőket mondta:

Ne beszéljünk messiásról! Ha már bibliai hasonlat kell, mondjunk inkább apostolt. A kereszténységet ismerőknek tudniuk kell, hogy Szent Pál is üldözte a keresztényeket, mielőtt a damaszkuszi úton rátalált az igazság fénye. És Magyar Péter részéről látok néhány garanciát, ilyen az Európai Ügyészséghez való csatlakozás ígérete vagy az, hogy két ciklusnál tovább nem lehetne valaki miniszterelnök. Európai kultúrájú, nyugati felfogású Magyarországban gondolkodik, amivel egyetértek. A lényeg, hogy én nem disszidálnék, ha Magyar Péter lenne a következő miniszterelnök. Ha mégis rákényszerülnék, akkor sem kelet felé indulnék. […] Nekem úgy tűnik, hogy a Fidesz ereje a műveletlen emberfők sokaságában rejlik, és mindent megtesznek, hogy ez így is maradjon. […]”

Azt már megszokhattuk, hogy beképzelt, pökhendi SZDSZ-esként rendszeresen belerúg a kormánypárti szavazókba. Most is ez történt, ismét felmondta a baloldali leckét: műveletlen suttyók alkotják a Fidesz-tábort. De Bródy most minden eddigi megszólalásán túltett. azt bírta mondani, hogy szerinte Magyar Péter olyan, mint Szent Pál apostol.

Elképesztő!

Huth Gergely korábban a Magyar Nemzetben jegyzett egy publit Mező Gábor nemrégiben megjelent A kultúra megszállása című nagyszerű könyvéről, amelyben a következőket írta Bródyról:

Korántsem volt olyan ártatlan, ügyefogyott káder, hiszen szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az »elhajló« rockzenészek betiltását követelte. Ami nem meglepő, hiszen a nagy hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.”

A napokban ismét egy szánalmas megnyilvánulásának lehettünk tanúi, lázítónak szánt 2011-ben készült Orbán-ellenes dalát újból be akarata hozni a köztudatba azzal, hogy kiposztolt egy viccesnek szánt, de meglehetősen átlátszó bejegyzést. Facebook-posztban közölte, hogy helyesbítenie kell valamit a szöveggel kapcsolatban:

Tisztelt Törvényszék! Beismerem, hogy hibát követtem el! Az Ezek ugyanazok című dalban valótlanul állítottam, hogy »a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl sok a zaj«, mert a régi reflexek működtek bennem. Ezzel szemben helyesen azt kellett volna írnom, hogy »a szolgálatok beindulnak, hogy legyen nagyobb a zaj«. A tanulságokat levontam, és a jövőben betartom az információ szabadságára vonatkozó gránitszilárdságú törvényeket.”

– Az ártó szándék tetten érhető, viszont az is, hogy az utóbbi időben már az SZDSZ-es rafinéria nem igazán működik nála. Egy időben ugyanennek a dalának a linkjét rendre odakommentelte jobboldali emberek posztjai alá. Miután erről a gyerekes, gagyi tettéről többen is írtak, abbahagyta ezt a gerilla lájkvadászatot. Most úgy tűnik, stratégiát váltott, és ezzel a vicceskedő poszttal igyekszik egyrészről odaszúrni a kormánynak, másrészt pedig egy kis potyanézettséget kicsikarni a nagyérdeműből. Ez az ócska kis trükk elbukott – gondolta magában Felhévizy, és tovább válogatta a karácsonyi díszeket.