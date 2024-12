Brüsszel Magyar Pétert akarja a hazánk elleni kampány élére

Látva az európai politika irányát és Donald Trump győzelmét, hét, az élet különböző területéről érkező ember – köztük véleményvezérek, elemzők és megmondóemberek – döntöttek úgy, hogy megalapítják a globalizmus káros hatásai ellen küzdő Nemzeti Ellenállás Mozgalmat. Miért lehet fontos a jövőben ennek a formációnak a létjogosultsága?

Brüsszel korábban soha nem látott birodalomépítési törekvései miatt a magyar szuverenitás is veszélybe került. A brüsszeli elit – élén Ursula von der Leyennel, akinek az Európai Bizottság (EB) elnökeként nem is lenne szabad pártpolitikai kérdésekkel foglalkoznia, és a hungarofób Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével – nyíltan kimondta, hogy kit akarnak Magyarország kormánya élén látni, ez pedig egyértelmű beavatkozást jelent a magyar belügyekbe, és szándékot a választásokba történő beavatkozásra. A legerősebb felhatalmazás és legitimáció, amivel egy kormány és egy politikus rendelkezhet, az, ami a néptől származik. Ugyanez mondható el egy politikai döntésről is. A magyar kormány és annak élén Orbán Viktor úgy tudják a leghatékonyabban képviselni a magyar érdeket, ha rendelkeznek a nemzet lehető legnagyobb részének támogatásával, és úgy tudják meghozni az ország sorsát meghatározó kérdésekben a döntéseket, ha a nép is azok mögött áll.

Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: Csudai Sándor - Origo

A nemzetközi helyzet olyan mértékben torzult, hogy már nem elég, ha a politikusok képviselik a nemzeti álláspontot. A szuverenitásunk megvédése érdekében az állampolgároknak is fel kell lépniük, megmutatva a brüsszeli elitnek és az általa kijelölt bábkormány tagjainak, hogy a magyarok nem kérnek oktrojált alkotmányból és kormányból, valamint nem szeretnék feladni a szuverenitásukat, a biztonságukat és az identitásukat idegen érdekeket kiszolgáló politikusok miatt, akik a migrációs paktum elfogadásával beengednék az országba a migránsokat.

A formáció létjogosultságát a helyzet súlyossága adja, az, hogy ilyen súlyos beavatkozási kísérletek sora mellett a népnek is fel kell szólalnia, és nem elég csak – a klasszikus képviseleti demokrácia szerint – a választott képviselőik útján. A jövőben többen csatlakozhatnak a mozgalomhoz, amelynek számos online és személyes jelenlét mellett megvalósuló akciójára számíthatunk, ez pedig kiemelt szerepet játszhat abban, hogy a magyarok többségének akarata eljusson, egyrészt a hasonlóan gondolkodó európai emberekhez, másrészt a brüsszeli elithez (tiltakozásul).