A járdán gázoltak el egy házaspárt Budaörsön

Kutyát sétáltatott egy házaspár december 7-én este, Budaörs egyik utcájában, amikor a sötétben mögöttük érkező, száguldozó sofőr felhajtott a járdára és ott elütötte őket. Ezután a sofőr nem állt meg, hanem szinte fékezés nélkül tovább hajtott, magára hagyva a sérülteket.

A házaspár 44 éves női tagja súlyosan, míg férje könnyen megsérült a balesetben. A kutyájuk nem élte túl a gázolást.

Az eset után a rendőrök tanúkat hallgattak ki az ügyben, adatokat gyűjtöttek és néhány órán belül azonosították a baleset okozóját. A 45 éves R. Istvánt az otthonában, budaörsi albérletében elfogták, ahol az udvarban megtalálták az autóját, aminek a szélvédője az üközés miatt betört.

Mivel felmerült, hogy a sofőr részeg volt mikor autóba ült, ezért vér és vizelet mintát is vettek őle, majd őrizetbe vették és segítségnyújtás elmulasztása miatt hallgatták ki és javasolták a letartóztatását.

A kép illusztráció!

Fotó: Csudai Sándor - Origo

