Minden, amit a budapesti hajóbalesetről tudni lehet

Baleset a Margit hídnál

Ahogy az Origo is beszámolt róla, december 22-én újra hajósbaleset történt a Duna budapesti szakaszán, a Margit hídnál:

egy teherhajó két hajónak is nekiütközött, majd a híd lábánál megállt.

A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét hajó és a BKV Jászai Mari téri kikötője is megrongálódott is megrongálódott, így az anyagi kár jelentős. Hogy pontosan mekkora az anyagi kár, azt egyelőre nem tudni, illetve az ütközés körülményeit is vizsgálják a hatóságok.

A hat tagból, uszályból és bárkákból álló vízi jármű a Duna-parton kisebb hajóknak és a Margit híd lábának ütközött, jelentős anyagi kárt okozva

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Személyi sérülésről nem érkezett hír

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Újra egy ukrán kapitány hibázott

Azóta kiderült, hogy a budapesti rendőrség vízi közlekedés veszélyeztetése gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A rendőrség azt közölte, hogy újra egy ukrán hajókapitány miatt történt a baleset. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gyanúsítottként hallgatta ki a kötelék parancsnokát.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője közölte, hogy a rendőrség elvette az ukrán állampolgár "hajózási képesítését" is.

Videón az ütközés:

Érdekesség, hogy tavaly decemberben is teherhajó ütközött a Margit hídnak. A balesetben személyi sérülés nem történt. A rendőrök egy 62 éves szerb férfit gyanúsítottként hallgattak ki vízi közlekedés veszélyeztetése miatt.

Öt éve 27 ember halt meg ugyanitt

Több mint öt és fél éve, 2019. május 29-én, a Viking Sigyn szállodahajó nekiütközött a Hableány sétahajónak a Margit híd közelében, Budapesten.

A Hableány fedélzetén aznap 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Közülük hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, valamint egy dél-koreai utast pedig a mai napig eltűntként tartanak nyilván.

A Hableány kiemelése

Fotó: Csudai Sándor

A magyar hajózás legnagyobb katasztrófáját szintén egy ukrán kapitány okozta. Jurij C.-t vízi közlekedés közben elkövetett halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozásáért első fokon, nem jogerősen 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte a bíróság.

A tragédia után 78 gyászoló indított pert. Idén februárban pedig a törvényszék a két hajótársaságot kötelezte az áldozatoknak és hozzátartozóiknak járó sérelemdíj megfizetésére. A magyar jogtörténetben eddig nem volt példa ilyen polgári perre, amit 78 felperes indított volna.