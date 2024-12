Újra eljön Budapestre a Guns N' Roses

A Guns N' Roses jövő évi világkörüli turnéja keretében májustól július végéig Európában és a Közel-Keleten lép fel, stadionokban és fesztiválokon egyaránt fő fellépőként játszik - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A hard rock amerikai legendája tavaly tizenhét év után jött el újra Budapestre, ahol hatalmas sikerű koncertet adott. A 2025-ös turné különböző állomásain a Public Enemy (Budapesten is), a Rival Sons, valamint a Frank Carterrel kiegészülő Sex Pistols melegít be a koncertek előtt.

A május 23-án kezdődő 24 napos turné során a Los Angeles-i zenekar először lép fel Szaúd-Arábiában, Grúziában és Luxemburgban. A turné során játszanak Bulgáriában, Szerbiában, Törökországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Csehországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Litvániában, Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában is.

Az 1985-ben alakult zenekar lemezeiből több mint 100 millió fogyott világszerte. A klasszikus felállás a kilencvenes évek közepéig dolgozott együtt, ezután a frontember Axl Rose vitte tovább a csapatot, amelybe 2016-ban tért vissza a gitáros Slash és a basszusgitáros Duff McKagan. Őket Dizzy Reed és Melissa Reese (billentyűs hangszerek), Richard Fortus (gitár) és Frank Ferrer (dob) egészíti ki.

A rendkívül energikus, határozott élő fellépéseiről híres Guns N' Roses 1987 és 1993 között megjelent valamennyi lemeze (Appetite for Destruction, GN'R Lies, Use Your Illusion I-II, The Spaghetti Incident?) hatalmas sikert aratott. Az Appetite... minden idők legsikeresebb amerikai debütalbuma lett, és volt olyan, hogy a Use Your Illusion két része állt az amerikai albumlista első két helyén.

A November Rain klipje túllépte a 2 milliárdos nézettséget, a Spotify-on havonta átlagosan 24 millióan hallgatják a zenekart. Visszatérő turnéjuk, a 2016-tól 2019-ig tartó a Not in this Lifetime... Tour minden idők negyedik legsikeresebb koncertsorozata volt több mint ötmillió eladott jeggyel.

A zenekar eddig három alkalommal lépett fel Magyarországon.

Először pályájuk csúcsán, 1992 májusában (a Soundgarden és a Faith No More társaságában) a Népstadionban játszottak, tizennégy évvel később, 2006-ban a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet (még Slash és McKagan visszatérése előtt), és máig sokan emlékeznek arra, hogy két és fél órás késéssel léptek színpadra.