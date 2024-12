Deák Dániel: Menczer Tamás egyszemélyben volt az összes frusztrált választó

Deák Dániel szerint most azonban azért is vesztette el a kontrollt Magyar Péter, azért lökte el Menczer Tamást, mert a Fideszes politikus érvei ülnek. "Abszurd, hogy egy olyan ember pózol most a gyermekvédelem kapcsán, aki lelkileg zsarolta a családját, bántalmazta a feleségét, akivel szóba sem áll a saját fia" - mondta az elemző, aki arról is beszélt, hogy lassan kibújik a szög a zsákból és a magukat függetlennek mondó elemzők, mint Török Gábor, szép sorban sietnek Magyar Péter segítségére. Azt mondta, hogy a balliberális oldal beállt Magyar Péter mögé, kocsmai stílusról írnak Menczer esetében, miközben korábban épp Magyar volt, aki énekelve próbálta elérni, hogy ne lehessen neki kérdéseket feltenni. "Török Gábor esetében már láttunk hasonlót, korábban Vona Gábort próbálta támogatni, most pedig jól látható, hogy minden megszólalásával Magyar Péter álláspontját erősíti." - mondta Deák Dániel.