Deutsch Tamás: Magyar Péterék és a DK ismét Magyarország ellen szavazott Brüsszelben

Deutsch Tamás kifejtette: ez a „politikai vérszerződés” azt jelenti, hogy kiállnak Ukrajna háborús támogatása, a migrációs paktum gyorsabb és teljes körű végrehajtása mellett, támogatják a Magyarország elleni jogállamisági eljárások alkalmazását, ami a Magyarországnak járó uniós források visszatartását jelenti, illetve azt, hogy új adóterheket lehessen a tagállamokra kivetni. Ez új szakaszt jelent a magyar politikában is – tette hozzá.

A vesztes politikai erők a változatlanság politikáját hirdették meg

Deutsch Tamás szerint „azt a politikai magatartást, amit döntéshozatali helyzetben itthon megmutatna Magyar Péter és a Tisza Párt, azt ma Brüsszelben mutatja meg”. A kormánypárti politikus a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy az európai döntéshozatalban az európai parlamenti választásokon vesztes politikai erők a változatlanság politikáját hirdették meg, és ennek a változatlanságnak a megnyilvánulása az a koalíciós megállapodás, amit az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok kötöttek.

Magyar Péter Dobrev Klárán is túltesz

Deutsch Tamás szerint a "dollárbaloldal" meggyengült maradékaként jellemezhető, és Brüsszel alázatos szolgájaként viselkedő Dobrev Klárán (DK) is túltesz Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Ha még egyszer a szájukra merik venni, hogy ők békepártiak, az olyan orbitális hazugság lenne, ami minden jó érzésű emberben indulatot kelt

– fogalmazott a politikus. Mindenben a legelemibb magyar érdekekkel szemben álló álláspontot képvisel Magyar Péter és pártja, rossz belegondolni, mi lenne akkor, ha Magyarországon a döntéshozatal joga és lehetősége az övék lenne – mondta a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Ursula von der Leyen kampányt indított Magyarország ellen, mindenáron meg akarja törni a magyar kormány ellenállását, és többek között ráerőltetné hazánkra a migrációs paktumot és vele együtt a migránsok beengedését is. Ennek érdekében indíthatott el egy hazug kampányt az uniós intézmény magyarországi képviselete is, mégpedig az uniós bíróság Magyarországot a migrációs politika miatt példátlan pénzbüntetéssel sújtó ítélete kapcsán. Ursula von der Leyent, mint mindenben, ebben is kiszolgálja Magyar Péter. Bővebben erről ITT olvashat!

