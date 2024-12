Számos változás lép életbe 2025-től: béremelések, munkáshitel, támogatások

A képviselő kiemelte, hogy 2025-ben

9 százalékkal, 290 800 forintra nő a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 348 800 forintra, ami 7 százalékos emelésnek felel meg. Ez már a hároméves bérmegállapodás része.

Hozzátette, hogy folytatódni fognak az ágazati béremelések is, vagyis a tanárok az idei átlagosan 32 százalékos emelés után januártól újabb 21 százalékos emelést kapnak, ezzel az átlagbérük bruttó 844 ezer forintra emelkedik. A szakképzésben dolgozók bére is átlagosan 21 százalékkal emelkedik.

Emellett fontos változás az is, hogy nőni fognak a bírósági dolgozók illetménye is, ez is egy hároméves emelési program része.

A következő három évben a bírák jövedelme 48 százalékkal, a bírósági titkároké és fogalmazóké átlagosan 82 százalékkal, más bírósági alkalmazottaké pedig 100 százalékkal emelkedik.

- írta. Közölte, hogy a vízügyi dolgozók sem maradnak ki a béremelkedésből, ők januártól átlagosan 30 százalékos emelést kapnak.

Dömötör Csaba a posztjában megemlítette a munkáshitelt is melyet a 17 és 25 év közötti dolgozó fiatalok fognak tudni igénybe venni, mégpedig legfeljebb 4 millió forintnyi kedvezményes hitelt lehet majd felvenni 10 éves futamidőre.

Továbbá bővülnek a lakhatási támogatások is, valamint elindul a Vidéki Otthonfelújítási Program is.

Előbbinél a munkáltatók jelentős adókedvezményt kapnak ahhoz, hogy lakhatási támogatást nyújtsanak 35 év alatti dolgozóiknak, legfeljebb havi 150 ezer forint értékben. Ezt lakbérre és hiteltörlesztésre lehet fordítani.

A Vidéki Otthonfelújítási Program kapcsán megjegyezte, hogy ezt a 5 ezer fő alatti településeken élő gyermekes családok vehetik igénybe. A támogatás egy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból és egy 6 milliós kedvezményes kölcsönből áll.

Végezetül kitért egyéb más, fontos intézkedésre is. Ilyen például az a segítség is, amelyet a SZÉP-kártyát érinti.

Januártól a kártyán lévő összeg 50 százalékát januártól lakásfelújításra is lehet fordítani.

Változni fog a korhatár a babaváró hitel igénylésénél is: 35 évre emelkedik.