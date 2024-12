Erdőlátogatási korlátozások lépnek életbe a Bakony több területén. November óta vannak korlátozások és január végéig még számos alkalommal fog előfordulni hasonló - írja honlapján a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

A tájékoztatás szerint társas vadászatokat tartanak, ami fokozott veszélyt jelent a turisták életére és testi épségére. Éppen ezért az erdőgazdaság kéri az erdőlátogatási tilalmak betartását, és térképekkel is segítik a kirándulókat.

Életveszélyes lesz a Bakonyban kirándulni

Fotó: tenyek.hu

Az alábbi helyeken és időpontokban vezetnek be korlátozásokat:

Kab-hegyi Erdészet

2025. január 6-7.

2025. január 18-19

2025. január 24.

Királyszállási Erdészet

2024. december 18.

2025. január 3-4.

2025. január 7.

2025. január 18.

2025. január 27.

2025. február 1.

2025. február 8.

Zirci Erdészet

2025. január 9-11.

2025. január 14-16.

2025. január 20.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy már a Bakonyban is medvétől rettegnek a kirándulók. Novemberben több barnamedve-észlelés is történt Magyarországon.

Írtunk róla, hogy augusztusban volt a szarvasbőgés Gemencen, ezért erdőlátogatási tilalmat vezettek be.