Eltitkolt múlt: Kommunista segítség nélkül is sikeresek lettek volna a baloldali celebek?

A rendszerváltás óta eltelt több mint három évtized, ám a '80-as és '90-es évek meghatározó médiaszemélyiségei a mai napig a közélet fontos figurái. Mező szerint nem véletlen, hogy a rendszerváltás után is azok maradtak meghatározó szerepben, akik korábban a pártállami propagandagépezet részei voltak.

Propaganda és karrierépítés

A műsorban részletesen szó esett Gálvölgyi János pályájáról is, amely jól mutatja, miként vált a színész és humorista a pártállami propaganda egyik eszközévé. Gálvölgyi a rendszerváltás után is kiemelt helyet őrzött meg a magyar médiában, annak ellenére, hogy politikai kötődései nem maradtak észrevétlenek. Sváby András esetében az édesapa, Sváby Lajos egy Lenin-portré révén alapozta meg karrierjét, amely szimbolikus példája annak, hogyan működött a „bizalmi tőke” a Kádár-korszakban.

Hatalmi hálózatok és a média ereje

A beszélgetés rávilágított arra is, hogy a magyar média struktúrája a politikai hatalom eszközévé vált. A rendszerváltás utáni években a politikai lojalitás továbbra is fontos szerepet játszott abban, hogy kik kerültek reflektorfénybe. Mező rámutatott: a '90-es években sem a teljesítmény, hanem sok esetben a háttér és a kapcsolatok határozták meg, hogy ki milyen lehetőségekhez jutott.

Egy kakukktojás: Nagy Feró

A felsorolásból Nagy Feró, a Beatrice frontembere lóg ki. Feró karrierje és véleménynyilvánításai mindig is szembementek a politikai konformizmussal, ami miatt számos támadás érte a kulturális elit egy részéről. A zenész őszinte kritikával illette a rendszerváltás utáni hatalmi és kulturális áthagyományozódást, amely őt is próbálta perifériára szorítani.

Miért nem beszélünk erről?

Mező Gábor szerint az emberek többsége azért nem találkozik ezekkel a történetekkel, mert a média hosszú ideig lojális maradt azokhoz a személyekhez, akik a pártállami korszakban is kiemelt szerepben voltak. Az ügyesen felépített imázsok és a múlt eltitkolása miatt ezek az életutak szinte érinthetetlenek maradtak.

A hatalomátmentés nyomai

A kutató hangsúlyozta: a hatalomátmentés nem kizárólag a politikában zajlott, hanem a kultúrában és a médiában is. Azok, akik a pártállami rendszerben meghatározó pozíciót töltöttek be, a rendszerváltás után is megtalálták helyüket a közéletben, és tovább formálták a közvéleményt.