Esővel, havas esővel folytatódik a hét

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Néhol előfordulhat szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyvidékeken pedig hószállingózás is. Az északi szél mérsékelt marad. A hőmérséklet kora délutánra 2 és 7 fok között alakul.



Csütörtök

Eleinte többnyire borult lesz az ég, de napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és helyenként kisüt a nap. Gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék főként keleten fordulhat elő. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul reggel, délután +4 fok körül várható.



Péntek

Mikulás napján borongós időre számíthatunk. Reggel keleten és északkeleten gyenge vegyes halmazállapotú csapadék várható, délutántól pedig nyugat és északnyugat felől szórványosan eső, havas eső alakulhat ki. Az északi területeken és a hegyekben havazás is előfordulhat. Sok helyen megélénkül a déli szél, a hőmérséklet pedig 1 és 6 fok között valószínű.



Szombat

A nap folyamán felszakadozhat a felhőzet, de délutántól nyugat felől ismét növekedni kezd. Helyenként gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat. A szél sokfelé megélénkül, reggel nyugati-északnyugati, később déli irányból. 2 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.



Vasárnap

Erősen felhős időre van kilátás, azonban már csak néhol fordul elő vegyes csapadék. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. +6 fok körüli értékeket mérhetünk.