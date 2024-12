Európa a poszt-liberális világrend kapujában

A demokratikus népakarat ilyen mértékű ignorálása nem feltétlenül a legokosabb stratégia a pozícióit védelmező progresszív elit részéről, mert csak erősíti az underdog narratíváját és támogatottságát, ahogy azt Trump esetében is láttuk. Ugyancsak az amerikai példa mutatja, hogy az ellenfelek jogi-bírósági úton történő eltávolítása a versenyből igencsak kétesélyes művelet, mégis ezzel próbálkoznak Le Pen és Salvini kiiktatása érdekében. Arról nem is beszélve, hogy a feszültség lefojtása – a romló gazdasági kilátásokkal párhuzamosan – egy idő után akár a kukta robbanásához is vezethet egyes országokban, amelynek elkerülése mindenkinek érdeke. A kérdés tehát az, hogy a progresszív európai elit hajlandó lesz-e legalább rövid távú korrekcióra például az ukrajnai háborús-szankciós stratégia vagy a bevándorlási politika felülvizsgálatával. Ha így történik, Magyarország számára már ez jelentős könnyebbséget és mozgástér-bővülést jelentene. Ha azonban a brüsszeli struccpolitika folytatódik, Magyarországot büntethetik ugyan, de várhatóan gyorsuló ütemben csúszik majd ki a talaj a progresszív elitek lába alól.

A szerző diplomata, volt nagykövet, a Digitális Szuverenitás Központ nemzetközi igazgatója