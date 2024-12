Szökésben van a férfi, aki meggyilkolta a feleségét Hajdúböszörményben

Magyarországon a NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) fogja össze az európai és a nemzetközi elfogatóparancsokat, míg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya az ENFAST-on keresztül tartja a kapcsolatot a külföldi hatóságokkal, amennyiben olyan magyar is felkerült a körözési toplistára, aki súlyos bűncselekményeket követett el. A magyar rendőrök emellett akkor is felveszik a kapcsolatot külföldi kollégáikkal, ha egy Magyarországon bujkáló, szökésben lévő bűnözőre találnak rá. Ezért a R NNI célkörözési fejvadászai munkacsoportokban vesznek részt, illetve magyar részről ők kezelik a Most Wanted oldalát, ahol az éves médiakampány is zajlik, amelynek

célja nem mást, min az, hogy elfogják Európa legkeresettebb bűnözőit.

Az idei évben a kampány során a gyilkosokra fektetik a hangsúlyt, ezért a szlogen a következő:

Európa legkeresettebb bűnözőinek oldalára idén két magyar férfi került fel: Balogh Engelbert és Gál János. Előbbit gyilkosság kísérlete, a másodikat pedig emberölés miatt körözik.

Balogh Engelbert ellen még 2023 februárjában adtak ki körözés, mivel a jelenleg 31 éves férfi 2022. október 5-én este Tatabányán, a Sárbéki lakótelep egyik lépcsőházi tárolójában kialakított lakásában volt a barátaival: két férfival és két nővel.

Balogh az éjszaka folyamán az egyik férfival vitatkozni kezdett, majd egy késsel hasba szúrta.

Emiatt a hasba szúrt férfi életveszélyes állapotba került, de a gyors orvosi segítségnek köszönhetően meg tudták menteni az életét. Ezért Balogh Engelbertet emberölés kísérlete miatt körözik.

A férfi megszökött a hatóságok elől, ezért az sem kizárt, hogy külföldön van, ezért a rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellene.

A másik férfi, aki felkerült Európa legkeresettebb bűnözőinek listájára, Gál János.