Évszakidegen időjárás várható a napokban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Gyengén felhős, nagyrészt napos időnk lesz, de északkeleten erősebben felhős, párás időszakok is előfordulhatnak. Jelentős csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél sok helyen megerősödik, helyenként viharos széllökések is kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul - kora tavaszias idő valószínű.



Szerda

Többnyire gyengén, vagy közepesen felhős idő várható. Reggel helyenként párásság és ködfoltok is kialakulhatnak. Csapadék nem valószínű. A szél délire, délnyugatira fordul, és néhol élénk lehet. A hőmérséklet délutánra 6 és 12 fok közé emelkedik.



Csütörtök

Eleinte változóan, majd erősen felhős lesz az ég, azonban estig még eső nem fordul elő. A déli szél megélénkül. Marad a 10 fok körüli enyheség.



Péntek

Az erősen felhős, vagy borult égből többfelé alakul ki eső, záporeső. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. +6 fok köré csökken a hőmérséklet.



Szombat

A felhőzet fokozatosan csökken, így több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Helyenként záporok, vagy hózáporok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.