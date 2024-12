Exkluzív interjú - Orbán Viktor Trumpról, gazdaságról, a 2026-os győzelemről 

"Ma nagyon komoly bajokkal küzdenek. A beszélgetésünknek ez nem témája, de hagyjunk valamit, vagy nyissunk ki valamit a következő évre is. El fogunk érkezni ahhoz a nagy kérdéshez is, hogy az ilyen nagyságrendű problémákkal, mint amelyekkel ma Nyugaton küzdenek, vajon sikerül-e azoknak a politikai rendszereknek a demokrácia keretein belül választ találniuk? Volt már olyan század, amikor nem sikerült" – jegyezte meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy az amerikai republikánusok, Donald Trump győzelmével a migrációpárti politika halott a nyugati világban.

A genderpolitika halott, és remélem, hogy a háborúpárti politikának is meg vannak számlálva a napjai"

– tette hozzá.

A brüsszeli háborúpártiság kapcsán azt is megjegyezte,

Az Európai Parlamentben a legutóbbi választások eredményeképpen változáspárti többség jött létre.

Mint mondta, „a mi számításaink szerint a 27 tagállamból 17-ben olyan politikai erők győztek, amelyek változást akartak, ideértve a Néppártot is, a Weber-ék féle pártot”.

De aztán az eredmények ismeretében ők úgy döntöttek, ahogy szoktak, elmentek balra és kötöttek egy megállapodást a liberálisokkal, meg a zöldekkel, meg a szocialistákkal. Így jött létre az a helyzet, hogy elárulták az európai szavazók nagy részét"

– tette hozzá Orán Viktor.

Ugyanakkor kiemelte, „ez az a felhajtóerő, ami tol bennünket ma előre, patriótákat, mert akik nem ezt akarták az Európai Néppárttól, hanem változást, azok a szavazók onnan eljönnek és beállnak mögénk”.

Mint mondta: "Most valóban érdekes, intellektuálisan is izgalmas kérdés, hogy miközben Trump elnök jön be, az oroszok meg törnek előre, aközben a liberálisok, a zöldek, a szocialisták meg a néppártiak azt akarják folytatni, amit eddig csináltak. Új realitás van, és ők még mindig a régi realitás logikájában gondolkodnak, ezért kötötték meg ezt a paktumot, aminek majd később szerintem politikatörténeti jelentősége lesz, mert ezzel létrejött először Brüsszelben az a helyzet, hogy van kormányzó párt és van ellenzék. Brüsszelt bizonyos pártok kormányozzák, akik paktumot kötöttek, a magyar ellenzék pártjai mind ebben a paktumban vannak benne, mert ezekhez a nemzetközi pártokhoz tartoznak. A másik oldalról pedig van Brüsszelnek ellenzéke, ezt vezetjük mi a Patriótákkal".