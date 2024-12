Ezért kell elfogni Till Tamás gyilkosát - itt az ügyészség közleménye

A rendőrség egy sajtótájékoztatón jelentette be kedden, hogy 24 év után kiderült, ki gyilkolta meg Baján Till Tamást. F. János egy ácskapoccsal halálra verte a fiút, miután elcsalta egy közeli tanyára, ahol összevesztek egymással. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a most 40 éves férfi megússza a gyilkosságot, mivel akkor még csak 16 éves volt, és azóta elévült büntetés. Most azonban a rendőrség körözést adott ki ellen emberölés miatt, az ügyészség pedig egy közleményt adott ki arról, miért nem évült el a büntetés.

Till Tamás 2000. május 28-án tűnt el, amikor is a bajai otthonából biciklivel indult el egy közeli vadasparkba. A 11 éves fiú ügyét sokáig nem tudták megoldani a hatóságok, azonban idán nyáron áttörés történt az ügyben, a héten pedig kiderült, hogy F. János gyilkolta meg a fiút. A rendőrség sajtótájékoztatóján azonban elhangzott, hogy a férfi megúszhatja a gyilkosságot, ugyanis akkor még nem volt 18 éves, és mostanra elévült a büntetés. Fotó: Police.hu Most azonban a rendőrség körözést adott ki a most 40 éves férfi ellen emberölés miatt, ugyanis az ügyészség álláspontja szerint nem évült el. A közleményük szerint a minősített emberölés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban az ügyészség - az elkövetéskor és a jelenleg hatályos jogszabályok értelmezése során – arra a következtetésre jutott, hogy az el nem évülő bűncselekmények, így a minősített emberölés esetében az elévülési idő számítása fogalmilag kizárt. Ebből következik, hogy ha valaki fiatalkorúként öl meg valakit, az ugyanúgy nem évülhet el, mintha azt felnőttként tette volna meg – írj az ügyészség. Emiatt az ügyészség a mai napon megkereste a rendőrséget, hogy állítsák elő a férfit és hallgassák ki. Ahogyan azt korábban megírtuk, F. János először azt mondta a rendőröknek, hogy a 2000-es évek közepén egy idősebb férfi alkalmazott egykori bajai diákokat, akik a helyi gyermekotthonban éltek, és különböző szakmákat tanultak. Azt ott dolgozó gyerekek közül ketten tudtak Till Tamás esetéről. F. János elmondta a nyomozóknak, hogy a 2000-es évben Baján dolgozott egy akkor 60 éves esztergályos, V. József, aki Pestről költözött Bajára, egy családi házban élt, aminek a hátsó kertéjben egy melléképület is volt. Ebben a melléképületében dolgoztak a vállalkozónak, köztük F. János is, aki beszámolt a rendőrségnek arról, hogy a 60 éves vállalkozó, Józsi bácsi, elásatta vele Till Tamás holttestét és a hallgatásáért pénzt ígért. Azonban ez mind nem volt igaz, ugyanis a férfi később bevallotta a nyomozóknak, hogy ő végzett a 11 éves Till Tamással. Elmondta, hogy lerángatta a biciklijéről, majd elhívta a tanyára a fiút, ahol összevesztek, majd egy ácskapoccsal addig verte, míg Till Tamás a helyszínen meghalt.

Ezután az akkor 16 éves fiú egy zsákba tette Till Tamás holttestét és az esztergályos udvarán azon a területen elásta, ahol tudta, a későbbiekben betonozni fognak. A történtek után a Fidesz-frakció egy közleményt adott ki: "Mindenkit joggal háborít fel a Till Tamás meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt azért úszhatja meg az emberölés bűncselekményének következményeit, mert tettének idején kiskorú volt. A szokatlan és elfogadhatatlan helyzet azonnali választ kíván, ugyanis szembemegy minden jóérzésű ember erkölcsi elvárásával. A Fidesz-frakció haladéktalanul törvénymódosítást kezdeményez, hogy ne évüljenek el soha, semmilyen körülmények között az ilyen bűntettek Till Tamás gyilkosa F. János Budapest egyik külkerületében él a családjával együtt - tudta meg a Blikk. Mint kiderült a férfinak idén szeptemberben volt az esküvője, amikor is egy nála jóval fiatalabb, 22 éves lányt vett feleségül. Az esküvőt egy elegáns kastélyban tartották, az is kiderült a gyilkos férfiról, hogy nem küzd anyagi gondokkal, ugyanis F. János bútor értékesítési céget vezetett, de azonban ez már nincs a nevén.

