Mutatjuk, hol lehet fehér karácsony

A helyzet még most sem nevezhető egyértelműnek, és a havazásnak inkább az ünnepek előtt nagyobb az esélye - áll a bejegyzésben.

Fotó: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

A jelenlegi előrejelzések szerint pénteken hidegfront hoz esőt, majd vasárnaptól az esőt több helyen válthatja havas eső, hó, de keddtől ismét lassú enyhülés valószínűsíthető, ami újfent az esőnek, illetve az esetlegesen kialakuló hótakaró olvadásának kedvezhet

- tették hozzá.

Az évszakhoz képest kimondottan enyhe időjárás jellemzi a decembert. A napközbeni csúcshőmérsékletek miatt kora tavaszias idő várható a napokban is. De, hogy marad-e az enyhe időjárás az év végéig, vagy hirtelen beköszönt-e a tél, lesz-e fehér karácsonyunk, milyen időjárás közepette búcsúztatjuk az óévet, azt Németh Lajos mondta el az Origónak.

Az utóbbi években nem volt fehér karácsonyunk, jelenleg is szokatlanul meleg van, egyes helyeken, akár 12 Celsius-fok is várható. Hogy milyen idő várható idén az ünnepekkor, arról Brockhauser Barbara, a TV2 meteorológusa is beszélt az Origónak.