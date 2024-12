Késelésbe torkollott a féltékenység miatti dulakodás a Balaton-parton

Egy férfi párkapcsolatban állt korábbi alkalmazottjával, akinek szakításuk után új párkapcsolata lett. A sértett férfi 2024. augusztusában a Balatonhoz utazott autójával, ahol útközben italozni kezdett, majd korábbi párjának üzeneteket küldött, aki szintén a Balaton-parton pihent az új párjával. Az üzenetek felbosszantották a párt, ezért közösen felkeresték.

A találkozó heves szóváltásba torkollott, amelyből dulakodás lett. Ekkor a vádlott egy 6 centiméteres bicskával megszúrta a sértettet a bal bordáinál.

A sértett egy járókelőtől kért segítséget, aki értesítette a mentőket és a rendőrséget. Bár a sérülés 2-3 hét alatt gyógyult, a helyzet életveszélyes is lehetett volna.

A Somogy Vármegyei Főügyészség börtönbüntetést javasolt a büntetlen előéletű férfi ellen, de indítványozta, hogy annak végrehajtását próbaidőre függesszék fel.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Nemrég írtunk már féltékenység miatt elkövetett késelésről, amikor egy férfi miután a barátnője elhagyta, féltékeny lett munkatársára, aki beleszeretett korábbi párjába. A férfi féltékenysége addig fajult, hogy egy nap a munkahelyükön megpróbálta megölni a kollégáját egy 21 centiméteres pengéjű késsel, amivel ötször megszúrta a mellkasát, hasát és a vállát, majd elmenekült a helyszínről. A férfi akár évekre is börtönbe kerülhet a tettéért.

Egy másik férfi is féltékenysége is késelésbe torkollott, amikor épp egy lakatos cserélte a zárat a bejárati ajtón. Ekkor vitázni kezdtek a szakításukon, majd a férfi késsel többször megszúrta, köztük a nyakán is. A lakatos próbált segíteni, de ő is súlyosan megsérült. A férfi elmenekült, de fél órán belül elfogták. A nyomozók emberölés kísérlete miatt hallgatták ki és őrizetbe vették.

Egy 16 éves fiú megtámadta volt barátnőjét, mert nem tetszett neki, hogy a lány új kapcsolatban él. A fiú késsel megsebesítette a lányt, majd elmenekült, és eldobta a kést. A rendőrség hamar elfogta őt, és ő beismerte, hogy ő követte el a támadást. A nyomozás során talált bizonyítékok megerősítették a történteket. A fiút letartóztatták, és emberölés kísérlete miatt vádemelésre küldték az ügyet.