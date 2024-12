Féltékenységből gyújtogatott, majd a vonat elé hajtott egy férfi Püspökladánynál

Ahogy az Origo is beszámolt róla, vasárnap éjjel halálos vonatbaleset történt Püspökladány és Karcag között. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint egy autós - vélhetően szándékosan - a vonat elé hajtott a 4-es főút 173-as kilométere közelében.

Az autóban kizárólag a sofőr tartózkodott, aki a helyszínen meghalt.

A Szoljon hírportál információi szerint összefüggés lehet a december 29-én reggel, a szolnoki Orosz György úton történt gyújtogatás és a halálos vonatbaleset között. A háztömb folyosóján történt tűzeset okozója, valamint a társasház parkolójában parkoló autókat felgyújtó férfi ugyanaz az ember, aki a Tokaj InterCity expresszvonat elé hajtott autójával.

Szerelemféltés vezetett a halálos vonatbalesethez?

Fotó: Tóth Imre / haon.hu

Egyelőre rejtély, hogy szerelemféltés volt-e az ok

Az ügyben a lap megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát is:

Egy 40 éves férfi december 29-én kora reggel felgyújtott két autót, melyek Szolnokon, az Orosz György utcában parkoltak. Majd ezt követően az egyik társasház 5. emeletének folyosóján tartott holmikat is meggyújtotta, amitől a folyosó kiégett, valamint két lakás ajtaja is megégett. A Szolnoki Rendőrkapitányság az eset kapcsán közveszély okozása bűntett, valamint rongálás bűntett miatt folytat eljárást. A büntetőeljárás során az elkövető beazonosítása megtörtént, azonban a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség bővebb tájékoztatást nem ad

– válaszolt a rendőrség sajtóosztálya.

