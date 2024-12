Cáfolja az államtitkár Magyar Péter vádjait

- több esetben olyan intézményt neveztek meg, amely nem nyújt ellátást;

- a felsorolásban szerepelt olyan intézmény is, amelyik nem az SZGYF, és olyan is amelyik egyáltalán nem is az állam fenntartásában áll;

- sok esetben téves címeket tüntettek fel, például olyat, amely kizárólag iroda és egyáltalán nem nyújt ellátást.

„Feloldva az Egyesület tájékozatlanságából kialakult ellentmondásokat (hiszen azért van a fenntartó, hogy ezt a folyamatot segítse" - olvasható a bejegyzésben -,

még inkább indokolt volt a központi koordináció az adományok átadás-átvételére.

Az SZGYF az elmúlt héten három írásbeli, két személyes és egy telefonos egyeztetést folytatott az Egyesülettel (akinek vezetője egyébként a héten cserélődött). Legutoljára december 20-án 14 órakor (tehát Magyar Péter posztját egy nappal megelőzően) küldték el e-mailben az általuk aláírt adományozási megállapodást az Egyesületnek, amely erre a mai napig nem válaszolt és azt nem is írták alá! - hívta fel a figyelmet Fülöp Attila, aki a következő pontban azt is megjegyezte: vagyis

az Egyesületnek semmi egyéb dolga nem lenne, mint a részére elküldött, az állami oldal részéről aláírt megállapodást aláírnia. Ha ezt megtennék, és így átadják az ajándékokat, akkor a gyermekek azokat azonnal megkapnák.

Minden adományt örömmel fogadunk és megköszönünk - szögezte le, kijelentve egyúttal, hogy

valótlan, hogy a civil szervezettől nem fogad el ajándékot az SZGYF – ezt most is készséggel és örömmel megteszi, amit bizonyít az általuk már aláírt adományozási megállapodás.

Valótlan, hogy el akarja hallgatni, hogy ennek Magyar Péterhez köze lenne – többször megerősítette az SZGYF, hogy a központi átvétel az adományozó akarata és kérése szerint sajtónyilvános lehet.

Valótlanság az is - figyelmeztetett Fülöp Attila - hogy az Egyesület részéről pénteken a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt hagyott ajándékok eltűntek volna. Azokat az SZGYF a központi épületében saját költségére érintetlenül őrzi addig, amíg az Egyesület hajlandó a jogi kereteknek megfelelő, az SZGYF részéről már aláírt szerződést maga is aláírni, vagy amíg azokat vissza nem veszi. Az ajándékok a fotón láthatók.

Az aláírt megállapodásból látható, hogy az SZGYF az Egyesület valamennyi ajándékát örömmel fogadná

- írta Fülöp Attila államtitkár, aki bejegyzésében az adományozási szerződést is megosztotta.