Szijjártó Péter: Sikerült megoldást találni a Gazprombank elleni szankciók jelentette problémára Bulgáriával

"Tehát a magyar vállalatoknak is, amelyek bolgár partnerekkel dolgoznak együtt, ez egy alapvetően nagyon jó hír, hogy a szállításokat most már tudják időben, sokkal nyugodtabban kalkulálni, mint eddig" - hangsúlyozta. "Magyarország ezt is megcsinálta, elismerték itt a kollégák, hogy Magyarország nélkül nem ment volna, ez egy majd egy évtizede rétestésztaként húzódó folyamat, amelynek a végére most a magyar elnökség tudott pontot tenni. Magyarország ezt megcsinálta, és ezt itt nagyon elismerik" - tette hozzá.

Illetve érintette az ukrajnai háborút is, és kiemelte, hogy a bolgár elnök hasonló állásponton van, mint a magyar kormány. "Bebizonyosodott, hogy nincsen megoldás a csatatéren, csakis a diplomáciai megoldás van, és őszintén reméljük, hogy ezek a józan hangok az elkövetkezendő időszakban Donald Trump elnök győzelmének köszönhetően Európában is fel fognak erősödni, és le lehet végre zárni ezt a brutális háborút itt a közös szomszédságunkban" - összegzett.