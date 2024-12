Gulyás Gergely: Reális, hogy karácsonykor tűzszünet legyen

Költségvetés optimista várakozásokkal

A költségvetési bizottság csütörtökön tárgyalni fog a jövő évi költségvetésről, december 20-án pedig a tervek szerint el is fogadhatja az Országgyűlés a büdzsét – hívta fel a figyelmet a miniszter. Emlékeztetett: az idei évben olyan kockázatos volt a költségvetés megtervezése, hogy meg kellett várni az amerikai választás eredményét. Szerinte az amerikai választások eredményeképp

jó oka van a kormánynak az optimizmusra, a költségvetés ebből indul ki.

Idén is már 10 százalék körüli reálbér-növekedés lesz, ez folytatódik 2025-ben is, ezt szolgálja a bérmegállapodás is

Fontos célnak nevezte a miniszter többek között a családok támogatását, a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását, és mint mondta, 1400 milliárd forint áll rendelkezésre a Demján Sándor-programban a vállalkozások számára.

Családtámogatásra 3750 milliárd forintot fordítanak idén, reálértékben 2010-hez képest ez két és félszeres növekedésnek felel meg.

Az egészségügyben 330 milliárdos növekmény lesz a jövő évben.

Az oktatás területén 3876 milliárdot költenek, ez közel 500 milliárd forintos többletet jelent. A közszolgálatban dolgozók béremelése is folytatódik a miniszter tájékoztatása szerint.

A vízügyi dolgozók és a tudománypolitikai ágazatban dolgozók bére is nő, mint az országos bírósági hivatalban dolgozó bírák, igazságügyi dolgozók, fogalmazók bére is.

A kormány a szerdai ülésén a babaváró hitel korhatárát 35 évre emelte.

Ha egy házaspár vállalja, hogy öt éven belül gyermeket vállal, akkor erre jogosult lehet – emelte ki a miniszter.

Folytatódnak a fejlesztések

Vitályos Eszter kitért az elmúlt időszak fejlesztéseire: 73 milliárd forintból történtek beruházások országszerte. Kiemelte, hogy 67 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát, most tizenegy beruházás fejeződött be összesen 6,6 milliárd forint értékben. Az elmúlt időszakban ezen felül több vállalkozás fejlesztése is megvalósult, és infrastrukturális fejlesztések is történtek – ismertette a kormányszóvivő. Hangsúlyozta: minden álhírrel szemben

folyamatosan érkeznek Magyarországra olyan források, amelyekkel a települések infrastruktúráját vagy például a vállalkozásokat segítik.

A kormány döntött arról, hogy fejlesztik a szerb-magyar határátkelőhelyeket, több sávbővítés is megtörténik.