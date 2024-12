Megölte a szüleit, majd öngyilkos lett egy férfi Kecskeméten

A rendőrök csütörtökön állampolgári bejelentés alapján mentek az egyik kecskeméti családi házba, ahol holtan találták az ott lakó házaspárt és felnőtt gyermeküket.

A rendelkezésre álló adatok alapján a házaspár halálát fiuk okozta, aki a bűncselekményt követően önkezével vetett véget életének

- közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

Hátborzongató látvány fogadta a rendőröket egy essexi lakásban is a nyáron: egy idős házaspár oszló maradványait találták meg, akiket már évek óta eltűntként kerestek. Mint kiderült, saját lányuk végzett velük még 2019-ben.

Arról is írtunk, hogy egy 37 éves férfi meggyilkolta az anyját és az apját az újpesti otthonukban. A rendőrök pénteken délelőtt találták meg a holttesteket a házban, a gyilkost 1 órán belül elfogták.

A spanyol rendőrség letartóztatott egy 15 éves fiút, aki agyonlőtte szüleit és testvérét, miután rossz iskolai jegyei miatt eltiltották az internet használatától.

A gyilkosság után még további három napot élt együtt a családi házban a holttestekkel.

Először az anyjával végzett, majd az apját is lelőtte egy kamasz lány Kansasben is. Daejona Holmes rendszeresen nézett olyan filmeket az interneten, amelyekben gyerekek a saját szüleikkel végeznek változatos módszerekkel. Olyan zenéket is hallgatott, amik arról szóltak, hogy holtan akarja látni az apját.