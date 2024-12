Gyurcsány Ferenc kihívója randalírozott hajnalban Budapesten, rendőrségi ügy lett belőle

Részegen randalírozott ma hajnalban Budapesten a Demokratikus Koalíció józsefvárosi szervezetének vezetője, Abd El Rahim Ali (becenevén: Ali), aki múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy nyíltan kihívta Gyurcsány Ferencet, pártja elnökét, és közölte: elindul az elnöki székért. Abd El Rahimból ezzel még ugyan nem lett jelölt, de kvázi Gyurcsány legfőbb kihívójává vált, ugyanis a többiek – a hírek szerint még ketten – egyelőre nem álltak nyilvánosság elé - írja az Index.

A lap úgy tudja, hogy a fiatal férfi kedd hajnalban az Izabella utca egyik társasházába tért be, erősen ittas állapotban, és ott kiabálni kezdett, majd több lakás ajtaján is dörömbölt, és rugdosta is azokat.

A randalírozó férfire rendőröket hívtak, több kocsival szálltak ki a helyszínre a járőrök, akik a helyszínen elfogták a férfit.

- írja az Index, munkatársaik az információval megkeresték a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, hogy mit lehet tudni az ügyről. A BRFK közölte, hogy 2024. december 3-án 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy VI. kerületi társasház lépcsőházában egy erősen ittas férfi garázda módon viselkedik, a bejárati ajtókon dörömböl, és azokat rugdossa. A rendőrök a helyszínre mentek, a férfival szemben intézkedtek, majd mentőt hívtak, ami a 30 éves budapesti lakost kórházba vitte. Az esettel összefüggésben a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást.

Annak megállapítása, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert vagy más tudatmódosító szert, a folyamatban lévő eljárás feladata.

Ali kemény üzenetben támadta Gyurcsány Ferencet, aki szerinte a jelenlegi „viharos szélben” megzavarodott, és „zátonyra futtatta a DK hajóját”. Szavai szerint a pártvezetés eltávolodott a szavazóktól, és egy kényelmes, online fókuszú párttá vált, ez pedig nem a helyes irány.

Lehet menni Ferivel a Minecraftba építgetni, meg lehet jönni, és feltámasztani a baloldalt

– idézi a lap Alit, aki idén júniusban az önkormányzati és az EP-választásokon is jelöltje volt a baloldali pártoknak, egyiken sem szerzett mandátumot.

Alig egy hete jelentette be, hogy indul januárban a Gyurcsány-párt elnöki posztjáért.