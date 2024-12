Egy hajdúböszörményi nő 11-12 éves lányokat adott el férfiaknak - videó

Egy 27 éves hajdúböszörményi nő miután megismerkedett néhány kiskorú lánnyal, akiknek könnyű pénzkereseti lehetőséget ajánlott fel, így könnyen rá tudta venni a lányokat, hogy pénzért szexeljenek.

A nő a szex után azonban a pénzt nem adta oda lányoknak, hanem minden alkalommal elvette tőlük azt. Egy idő múlva pedig a vállalkozását azzal bővítette, hogy a kiskorú lányokat eladta idegen férfiaknak, akik szintén szexre kényszerítették őket.

A férfiak attól sem riadtak vissza, hogy droggal, alkohollal, gyógyszerrel, akár fenyegetéssel vagy veréssel vegyék rá a lányokat, hogy szexeljenek idegen férfiakkal.

Ezután a rendőrök egy összehangolt akciót szerveztek és szeptember 25-én hajnalban öt kerítőt állítottak elő, valamint egy 54 éves debreceni férfit, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett a 11-12 éves lányokért, akik közül a legtöbbjüket megerőszakolta.

A bűnbanda tagjait emberkereskedelem, az 54 éves férfit pedig szexuális erőszak miatt vették őrizetbe a nyomozók, az ügyészség indítványára pedig a bíróság letartóztatta őket.

Emellett a rendőrök kutatást tartottak a gyanúsítottak otthonaiban, közel 4 millió forintot, több száz vágyfokozó gyógyszert, adathordozókat és drogot foglaltak le.

A nyomozók ezután sem hagyták abba a munkát és minden részletre kiterjedő nyomozás eredményeként egy újabb elkövetőt, egy 29 éves férfit is azonosítottak, aki a megalapozott gyanú szerint megerőszakolt egy 13 éves lányt, akit pénzért adott át ismeretlen férfiaknak.

A férfit kedd hajnalban fogták el Hajdúhadházon, majd a rendőrök emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt hallgatták ki, ezután pedig bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Ahogy korábban megírtuk, egy nógrádi férfi a kiszolgáltatott helyzetben lévő barátnőjét prostituáltként dolgoztatta. Amikor a férfi börtönbe került, a nő átköltözött a férfi szüleihez, akik szintén prostitúcióra kényszerítették.

Egy szabolcsi településen élő 14 éves lány szerelmes lett egy nála idősebb férfiba, majd hozzá is költözött. Később azonban a férfi és az anyja arra kényszerítették, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni. Ha ellenkezett, vagy nem kereste meg a napi elvárt összeget, akkor megverték. A lány közben kétszer is terhes lett, de így is dolgoznia kellett.