Halálra égett egy nő Nyíregyházán

A Katasztrófavédelem legfrissebb közlése szerint az égő száz négyzetméteres vályogházhoz három autóval tizenkét tűzoltó vonult ki.

A ház és a mellette lévő harminc négyzetméteres fatároló teljes terjedelmében égett.

Halálos tűz Nyíregyházán

Fotó: Katasztrófavédelem

A tűzben egy gázpalack is felrobbant, az épület teteje beszakadt.

A SZON azt írta, hogy a tüzet fél óra alatt megfékezték a tűzoltók,

az oltást követően egy ötvenes éveiben járó nő összeégett holttestét találták meg az épület romjai között.

A tűz keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárása fogja feltárni - írták.

Pár napja arról is írtunk, hogy tűz gyulladt Szolnokon egy családi ház udvarán, majd átterjedt a ház tetőszerkezetére is. Arról is írtunk, hogy több mint 150-szer hívták a tűzoltókat karácsony első napján, Szenteste pedig 354 alkalommal riasztották a tűzoltókat.