Hankó Balázs: A Pannónia Program jobb is és népszerűbb is, mint az Erasmus

A kultúra területén mit tud felmutatni a minisztérium?

A magyar kultúra támogatása kiemelkedő Európában. És színházszerető nemzet vagyunk, Európában színházlátogatás vonatkozásában miénk a bronzérem. Az egyes programjaink, mint az általános iskolások színházlátogatását biztosító Lázár Ervin program, vagy akár a Csoóri programról, melynek keretében 1700 nyertes pályázattal támogattuk a népművészetet és népzenét a Kárpát-medencében, egyedülállóak. Legyünk büszkék a Szépművészeti Múzeum jobbnál jobb kiállításaira, és a Néprajzi Múzeum nemrég megnyílt kiállítása is világszenzáció. Mindezek mellett idekívánkozik az Erkel Színház magyar dalszínházzá alakítása, de kiemelkedő volt a magyar-török kulturális évad is, ahol 100 rendezvényt terveztünk, de végül 170-et valósítottunk meg. A kulturális programjainak közül egyre több éri el a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területét, hiszen nemcsak gazdasági kifektetés van, hanem kulturális is.

Tudományos élet?

Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral együtt építjük a magyar tudomány aranycsapatát, elindult a bajnokok hazahívása program, és jövőre tovább erősítjük a kiváló magyar kutatók támogatását, valamint vannak közös terveink a tehetséggondozás terén is. Az idei évben nem kevesebb, mint 312 milliárd forint pályázatot írtunk ki kutatásra és innovációra. Megdupláztuk a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program pályázati forrásait, azaz a kiváló kutatók pályázati támogatása eléri a 100 milliót. A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) javaslatára megújul a kutatói szervezet. Jövő évben 18 milliárd forinttal több jut bérre, és rendeztük az MTA ingatlanok kérdését is, melyre 80 milliárd forintot biztosítottunk. A HUN-REN esetében fontos elmondani, hogy nem egyetemi alapítványi modellről van szó, tehát nem kekvásítunk, ahogy azt a brüsszeli feljelentők szokták mondani, hanem egy rugalmas, államháztartáson kívüli rendszert vezetünk be, ami a tudományos élet szereplőinek támogatását is élvezi. Fontos zárójel: 2007-ben a kormány úgy adta oda az ingatlanokat az MTA-nak, hogy nem voltak kikötések, mi úgy adjuk át a HUN-REN-nek hogy kutatási közfeladattal terheltek, tehát erre a célra kell hasznosítani ezeket az épületeket.