Így lesz harmónia karácsonykor a mozaikcsaládokban

„Az eltérő családi hagyományok és szokások összehangolása sokszor feszültséget szül, különösen akkor, ha a családtagok kapcsolatai még nem teljesen kiforrottak” – mondja Pollák Éva, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője.

Képünk illusztráció!

Fotó: Getty Images/Patrick Frost

Gyakori kihívás az úgynevezett lojalitáskonfliktus, amikor a gyermekek nehezen döntenek, kivel töltsék az időt, illetve a szülők között is ütközhetnek az elvárások.

"Továbbá az ünnepek intenzívebbé tehetik a korábbi veszteségérzéseket, például a válás fájdalmát vagy a régi családi dinamika hiányát. Szakemberként úgy látom, hogy az előre tervezett, rugalmas hozzáállás és az új közös hagyományok kialakítása sokat segíthet ezeknek a családoknak az ünnepi harmónia megteremtésében.”

A pszichológus szerint amikor a gyerekek ellenállnak a közös ünneplésnek, fontos, hogy a szülők - amennyire csak tőlük telik - megértéssel és türelemmel közelítsenek a helyzethez. Megpróbálhatunk ilyenkor teret adni az ő sokszor nehéz, összegabalyodott, ambivalens érzelmeiknek. Hatékony lehet az is, ha a szülők előre, kis lépésekben készítik fel őket az új helyzetekre, például közös programokkal vagy beszélgetésekkel.

Képünk illusztráció!

Fotó: Origo

„Ahhoz, hogy a legkisebbek is fontosnak érezzék magukat, a családnak érdemes egyedi figyelmet szentelnie mindenkire” – javasolja a pszichológus. –„Egy népes családban persze sokszor ez a legszűkebb keresztmetszet. Sokszor az egyéni időt hallva valami bonyolult, előre megtervezett dologra gondolunk Ennek azonban egyszerű módja lehet az is, ha az előkészületekben konkrét, személyre szabott feladatokat kap mindenki, vagy ha a gyerekek a saját ötleteiket is beépítik az ünnepi tervekbe. Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy érezzük: az ünnep nem az elvárásokról, hanem a közös élményekről szól.”

A Mindwell szakértője azt tanácsolja, hogy a nevelési stílusok esetleges eltéréseiből fakadó konfliktusok elkerülése érdekében a szülőknek előre érdemes egyeztetniük az ünnepekkel kapcsolatos alapvető szabályokat, például az ajándékozás vagy a gyerekek napirendje kapcsán. Az egységes fellépés a gyermekek előtt különösen fontos, mert ha ellentéteket látnak, az csak fokozza a feszültséget. Emellett érdemes rugalmasan hozzáállni, és az ünnepek alatt nagyobb toleranciával kezelni a kisebb eltéréseket, hogy a közös pillanatokra helyeződjön a hangsúly.

„A párkapcsolati harmónia megőrzésének kulcsa pedig a nyitott, empatikus kommunikáció” – szögezi le Pollák Éva. „A szülőknek időt kell szánniuk egymásra az ünnepi rohanás közepette is, például egy rövid közös kávézás vagy beszélgetés formájában. Fontos, hogy megosszák egymással az érzéseiket és elismerjék egymás erőfeszítéseit, ami erősíti az összetartozás érzését. Véleményem szerint a humor és a kis spontaneitás is sokat segíthet abban, hogy a stresszes helyzetek könnyedebben kezelhetővé váljanak.”

Az ünneplés megosztása során kulcsfontosságú a kompromisszum és az előre tervezés. Az idő és a figyelem egyenlő elosztása, például az ünnepnapok váltott eltöltése vagy közös programok szervezése mindkét féllel, segíthet elkerülni a kirekesztettség érzését.

Az új hagyományok kialakítása is erősítheti az összetartozást, persze nyilván nem mindig egyszerű vagy zökkenőmentes ezek kialakítása. Az ünnepek előtti kommunikáció során a legfontosabb a nyitottság és az empátia. Érdemes időben elkezdeni a tervezést, hogy mindenkinek legyen lehetősége alkalmazkodni. Az igények felméréséhez az őszinte beszélgetés a legjobb eszköz: a családtagok kifejezhetik, mit tartanak fontosnak, és közösen kereshetnek megoldásokat.