Hatalmas változás jön január 1-től a román határon

Több uniós tagállam gyakorlatához hasonlóan a schengeni térség közrendjét és belső biztonságát fenyegető veszélyek megelőzése miatt Magyarország a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását tervezi a Romániával közös határszakaszokon a belépő irányban. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy

január 1-jétől a határon való átkelés gyorsabb és egyszerűbb lesz, azonban egyes esetekben sor kerülhet ellenőrzésekre.

Fotó: Police.hu

A schengeni szabályoknak megfelelően kizárólag az alábbi határátkelőhelyeken, illetve határátlépési pontokon lehet belépni az országba:

Autópálya-határátkelőhely:

Nagykereki

Csanádpalota

Közúti határátkelőhelyek:

Csengersima

Vállaj

Nyírábrány

Létavértes

Ártánd

Méhkerék

Gyula

Battonya

Nagylak

Kiszombor

Vasúti határátkelőhelyek:

Tiborszállás (Ágerdőmajor)

Nyírábrány

Biharkeresztes

Kötegyán

Lőkösháza

Útkapcsolatok (határátlépési pontok):

Garbolc–Bercu /Szárazberek/

Zajta–Peles /Nagypeleske/

Ömböly–Karulypuszta/

Bagamér–Voivozi /Érkenéz/

Pocsaj–Rosiori /Biharfélegyháza/

Körösnagyharsány–Cheresig /Körösszeg/

Gyula/Dénesmajor–Iermata Negră

Elek–Grăniceri /Ottlaka/

Dombegyház–Variasu Mic /Kisvarjas/

Csanádpalota–Nădlac /Felsőnagylak/

A felsorolt határátkelőket a hét minden napján, a nap 24 órájában használhatják. Azt azonban fontos tudni, hogy az utazóknak így is maguknál kell tartaniuk az irataikat, a rendőrök ugyanis szúrópróba szerűen ellenőrzéseket tarthatnak - írja a Police.hu.

A felsorolt határátkelőket a hét minden napján, a nap 24 órájában használhatják. Azt azonban fontos tudni, hogy az utazóknak így is maguknál kell tartaniuk az irataikat, a rendőrök ugyanis szúrópróba szerűen ellenőrzéseket tarthatnak - írja a Police.hu.