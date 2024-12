Hidvéghi Balázs: Hadházy toronymagasan megnyerte a politikai bohócbajnokság ez évi csörgősipka díját!

A parlamenti államtitkár szerint a szellemi színvonal a közelmúltban sem volt túl magas a magyar baloldali politikusok körében, azonban a hazai hisztériakeltés bajnoka most önmagán is túltett. Hidvéghi Balázs elmondta: az elmúlt napokat meghatározta a Magyar Hang és Magyar Péter szándékos álhírterjesztése, hangulatkeltése, és így Hadházy Ákos azt érezhette, hogy az öt perc hírnév neki is jár.

A jövőnket alakító gazdasági kérdésekről szóló nemzeti konzultáció elégetése még a politikai bohóciskola eme eminens tanulójától is több, mint amit a magyar emberek megszokhattak. A láthatóan feltűnései viszketegségben szenvedő képviselő már kísérletet sem tesz arra, hogy a magyar emberek véleményét meghallgassa.

